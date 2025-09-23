El hospital de Gandia atendió casi 400 urgencias en un dia durante el verano

El servicio de urgencias del hospital Francesc de Borja de Gandia atendió durante todo el año pasado a un total de 93.412 personas. Eso significa que, de media, los y las profesionales de esa área sanitaria dieron asistencia a 260 personas cada día, lo que supone un crecimiento del 3,5%. Este dato aparece en la memoria anual que recoge la actividad del Departamento de Salud de la Safor y ofrece una vista global.

Para conocer las cifras del presente ejercicio aún quedan algunos meses pero, por lo que vienen apuntando los sanitarios y las sanitarias, la situación será muy parecida. Según ha podido saber este periódico, durante el pasado verano se registraron datos que pocas veces se habían apreciado en el servicio. Solo en una jornada, durante la segunda quincena de julio, se llegaron a atender por parte de los y las profesionales sanitarios, un total de 386 pacientes, es decir, más de 130 por encima de la media anual.

Durante los meses de verano el aumento de la población conlleva igualmente un incremento de las atenciones en el centro hospitalario pero, según ha detallado a este periódico el representante de CSIF, José Antonio Llull, se habían visto en muy pocas ocasiones anteriormente.

En esta situación, denuncia Llull, los sanitarios y las sanitarias están exhaustos y eso hace incluso que en ocasiones no puedan desarrollar su trabajo de forma apropiada. El representante de la formación sindical en el Ayuntamiento de Gandia denuncia que «las bajas no se cubren» y eso está provocando que «hay un enfermero haciendo el trabajo de dos o médicos haciendo el de tres».

El problema, apunta, viene de otro nivel asistencial, el de la atención primaria, donde, señala «faltan médicos». Esa situación provoca retrasos de muchas semanas en las citas y eso es lo que lleva a muchas personas a acudir a urgencias cuando tiene una dolencia porque «sabe que allí van a hacerle todo tipo de pruebas», indica Lull.

El sanitario reconoce que la falta tanto de facultativos como de personal de enfermería es estructural, puesto que falta profesionales para cubrir las bajas que se producen. «Hace unos años no se sustituían por falta de dinero, ahora es porque no hay personal», explica.

Esta avalancha de pacientes que cada día acude al servicio de urgencias del hospital de Gandia provoca situaciones como la que se vivió entre la madrugada y la mañana de ayer.

La unión de varios factores, entre los que se incluyeron varios accidentes de tráfico o la necesidad de realizar varias técnicas de reanimación -algo que no suele ser habitual cada día- provocó un retraso en las atenciones y ello conllevó a que, a primera hora de la mañana hasta 11 pacientes esperaran en urgencias para poder ser ingresados en el área de hospitalización.

Desde el Departamento de Salud han explicado que fue una situación «puntual» por el enorme volumen de trabajo al que se tuvo que hacer frente y que quedaba solucionado antes del mediodía.

Pese a ello, no fue necesario habilitar la segunda cama en ninguna de las habitaciones de hospitalización que están preparadas para ello.

Falta de especialistas

Al margen de los problemas que sufre el servicio de urgencias, la falta de profesionales es generalizada, puesto que en el caso del hospital de Gandia es habitual que algunas especialidades adolezcan de profesionales, como ha sido el caso en ocasiones de cardiología o, actualmente, el de endocrinología, de la que únicamente hay trabajando ahora mismo en el hospital de Gandia un especialista para atender a todo el departamento, según revelan los sindicatos.

El área de salud de Gandia abarca los 31 municipios de la comarca de la Safor, a los que se suman una decena de localidades de la Vall d’Albaida, lo que acerca a casi 200.000 las personas que tienen el Francesc de Borja como centro de referencia.n