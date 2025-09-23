Inaugurada la exposición de las Hermandades de Gandia por el Encuentro Nacional de Cofradías

La Semana Santa de Gandia está inmersa en la preparación del 36 º Encuentro Nacional de Cofradías. Una de las actividades que se incluye en la programación es la exposición especial dedicada a las Hermandades de Gandia.

La muestra se puede ver del 22 al 28 de septiembre en el Paseo de las Germanías frente a la Casa de Cultura. A través de un formato innovador de grandes cubos expositivos cada una de sus caras ilustrará y describirá a una Hermandad, incluyendo sus actos más destacados.

Uno de los cubos está dedicado a la Junta Mayor y a la imagen que une a todas las Hermandades: el Cristo Resucitado, figura central de la Semana Santa gandiense.

Con esta iniciativa, Gandia busca no solo poner en valor su rica tradición religiosa y cultural, sino también proyectarla a visitantes y participantes del Encuentro Nacional, contribuyendo a reforzar el vínculo entre la ciudad y esta festividad declarada de Interés Turístico Nacional.

Esta actividad, al igual que la exposición «La Semana Santa a través de una cámara», se está organizando con la colaboración del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia.