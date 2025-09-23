Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inaugurada la exposición de las Hermandades de Gandia por el Encuentro Nacional de Cofradías

La muestra se puede ver en el paseo frente a la Casa de la Marquesa

El alcalde y otros concejales con el presidente de la Junta Mayor, en la inauguración de la muestra

El alcalde y otros concejales con el presidente de la Junta Mayor, en la inauguración de la muestra / Víctor Valls

Salva Talens Carbó

Gandia

La Semana Santa de Gandia está inmersa en la preparación del 36 º Encuentro Nacional de Cofradías. Una de las actividades que se incluye en la programación es la exposición especial dedicada a las Hermandades de Gandia.

La muestra se puede ver del 22 al 28 de septiembre en el Paseo de las Germanías frente a la Casa de Cultura. A través de un formato innovador de grandes cubos expositivos cada una de sus caras ilustrará y describirá a una Hermandad, incluyendo sus actos más destacados.

Uno de los cubos está dedicado a la Junta Mayor y a la imagen que une a todas las Hermandades: el Cristo Resucitado, figura central de la Semana Santa gandiense.

Con esta iniciativa, Gandia busca no solo poner en valor su rica tradición religiosa y cultural, sino también proyectarla a visitantes y participantes del Encuentro Nacional, contribuyendo a reforzar el vínculo entre la ciudad y esta festividad declarada de Interés Turístico Nacional.

Esta actividad, al igual que la exposición «La Semana Santa a través de una cámara», se está organizando con la colaboración del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents