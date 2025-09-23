Incendio en una vivienda de Almoines
Los propietarios no se encontraban en la casa en el momento de iniciarse el fuego pero han fallecido sus tres mascotas
Enorme susto el que se han llevado este martes los vecinos y vecinas de la calle Tint de Almoines. Una vivienda adosada ha sufrido un incendio que ha provocado unas llamas enormes y una intensa humareda. Según han informado desde el Consorci Provincial de Bombers, pese a la espectacularidad del fuego no ha habido que lamentar personas heridas, aunque han fallecido las tres mascotas de la familia.
Según ha podido saber este periódico, en el momento del incendio ninguno de los dos moradores se encontraba en el interior, por lo que el fuego ha sido totalmente fortuita y se investigan las causas. Las llamas han arrasado dos de las tres plantas de la vivienda adosada.
Los hechos han tenido lugar alrededor de las 11.30 horas de la mañana y hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Gandia, así como una dotación de Oliva. Una hora después se daba por extinguido.
