El Instituto Cervantes se implica en 'Gandia Pensa' y organizará actividades en la ciudad

La apuesta del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, por hacer de la ciudad una "isla" contra el ruido y la desinformación, donde prime el pensamiento crítico le ha llevado a tejer alianzas con uno de las instituciones culturales más importantes de España. Hace unos días, el propio Prieto junto a la concejala de Cultura, Balbina Sendra, mantuvieron una reunión en Madrid con Luis García Montero, conocido poeta y director del Instituto Cervantes para tratar la posible colaboración de esta entidad con las actividades del ciclo 'Gandia Pensa'.

El encuentro no pudo ser más fructífero. La comitiva gandiense arrancó a García Montero el compromiso para que el Instituto Cervantes se implique en esta actividad, que precisamente este miércoles celebra su tercera conferencia. Además, la institución también organizará actividades en Gandia, como ha informado el ayuntamiento a través de un comunicado.

"Esta institución, con presencia en todo el mundo, ayudará a reforzar la proyección de la ciudad y permitirá que actividades del Instituto lleguen por primera vez a Gandia, con lo que no solo se potenciaría el turismo de congresos, sino que situaría a Gandia como uno de los puntos de referencia de una entidad tan importante”, ha declarado el alcalde.

El Instituto Cervantes tiene como objetivos promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, así como contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Esta entidad está presente en más de 100 ciudades de 54 países repartidos en los cinco continentes.

Tercera sesión de 'Gandia Pensa'

La tercera edición de ‘Gandia Pensa’ se celebrará este miércoles, 24 de septiembre, y contará con la participación de los humanistas Marina Garcés y Antonio Monegal. El encuentro tendrá lugar en el Palau Ducal a partir de las 19:30 horas. Bajo el título ‘Cultura y democracia. Repensar el mundo a través de la palabra’, se abordarán cuestiones de actualidad y se pondrá en valor la necesidad de la palabra y del concepto de democracia en un momento de tantas incertidumbres.

Cabe recordar que ‘Gandia Pensa’ es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Gandia, junto con la Cátedra Joan Noguera de la Universidad de Valencia, el CEIC Alfons el Vell y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura. La comisaria del ciclo es Àngels Gregori. El objetivo es reforzar los valores humanistas en el contexto actual.