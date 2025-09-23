Mercerías en peligro de extinción en Gandia: 'La gente ya no cose'

Las mercerías están en crisis. Es un declive lento, pero progresivo. Por eso, aquellas que aún resisten en pueblos y ciudades tienen un gran mérito. La mercería entendida en su concepto original, es decir, como lo define la RAE, aquél «comercio de cosas menudas y de poco valor o entidad, como alfileres, botones o cintas». También llamadas «paqueterías», algunos de estos establecimientos, pero no todos, fueron ampliando su catálogo de productos con lanas e incluso ropa interior femenina.

La pérdida de clientes se debe a varios factores. El principal es un fenómeno sociológico que se da desde la expansión de la moda lista para llevar y las cadenas multinacionales: la ropa es tan barata que ya nadie cose para repararla, prefieren comprarse otra pieza. La sabiduría de la costura está depositada en generaciones anteriores, abuelas que cuando fueron niñas aprendieron a hacer labores en el mismo colegio, en base al modelo de enseñanza de la dictadura franquista, afortunadamente ya superado, que relegaba a la mujer a las labores domésticas.

Además, han surgido dos potentes competidores que amenazan al negocio tradicional. Por un lado las grandes superficies y los bazares asiáticos, que son imbatibles en precio pero que ofrecen una calidad menor, y por otro el comercio por internet, que sólo es rentable para los grandes proveedores, o directamente para los fabricantes, ya que catalogar y subir a una «web», con sus fotos correspondientes, las centenares de referencias que tienen estos comercios es prácticamente imposible si no se parte desde cero.

La relación que se crea con las clientas es muy especial. / Josep Camacho

A ello se suma un contexto de crisis del comercio de proximidad, donde ya de por sí el relevo generacional es un milagro, pero muy difícil en el caso de una mercería, en la que hay que vender mucho para lograr una cierta rentabilidad.

En Gandia, ciudad eminentemente comercial y de servicios, las mercerías que siguen abiertas se pueden contar con los dedos de una mano. Una de ellas es la de Mercedes Furió Vita, en el número 30 de la calle Pintor Sorolla. Pero justo hace poco ha empezado a liquidar el género, con grandes descuentos. «Me jubilo», explica. Ella es la tercera generación de este negocio que fundó su abuelo, Blas, en 1967, y que continuó su madre.

La ubicación era excelente en los años 60 y 70, cuando este barrio obrero creció con la llegada de personas que trabajaban, sobre todo, en la construcción de apartamentos en la playa, en la fábrica de zumos Vital, o en el turismo. Pero el paisanaje cambió y los nuevos residentes no están ahora por hacer labores de costura.

Otro comercio que ha sobrevivido, y también va por la tercera generación, es la mercería Novell, en la calle Major, 46. Además es centenaria, ya que fue fundada por Ricardo Novell y su mujer Palmira en los años 20 del siglo XX. Está al frente Emma Novell, con dos trabajadoras, Ana y Maribel. «Estamos resistiendo, la gente cose menos», confiesa Emma, quien tiene dos hijas a las que les gusta la costura, pero no quieren seguir.

Emma Novell, a la derecha, con las trabajadoras de esta centenaria mercería en la calle Major de Gandia. / Josep Camacho

Tampoco invita al optimismo el hecho de que las mercerías en países como Francia o Alemania sean cosa del pasado. Algunos turistas de esos países que pasean por el centro de Gandia entran a Novell sólo para mirar. «Se sorprenden de que este tipo de comercios sigan abiertos y les recuerda a su infancia», explica Emma.

Los productos más vendidos han cambiado con el tiempo. El ganchillo ha sido desbancado (las casas ya no se decoran con tapetes o colchas), y lo que más se pide son hilos, puntillas y cremalleras. La facturación la salva en gran medida el sector de la fiesta, con trajes de fallera, festera, cofrades de Semana Santa... Y las comuniones.

La clientela la forma en su mayoría mujeres de mediana y avanzada edad, aunque tanto en Vita como en Novell detectan en los últimos años un aumento de jóvenes y también hombres que cosen por afición o para relajarse. Muchos son autodidactas o han aprendido en tutoriales de Youtube. La crisis afecta incluso a las revistas para el sector, unas cabeceras que marcaban las tendencias y llevaban en sus páginas patrones. Ahora apenas llegan a las tiendas unos pocos ejemplares en papel.