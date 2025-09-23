La muestra "La Fira i el Tio de la Porra" ya se puede visitar en el Ayuntamiento de Gandia

El Salón de los Arcos del Ayuntamiento de Gandia acoge la exposición "La Fira i el Tio de la Porra", que recorre la historia de este emblemático personaje a través de disfraces, accesorios, fotografías antiguas y carteles anunciadores de la Fira i Festes, algunos de ellos datados en 1897. Además, los visitantes podrán disfrutar de un vídeo que repasa la trayectoria del Tio de la Porra y su relevancia en la Fira i Festes.

La apertura de la exposición ha contado con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y de la concejala de Cultura y Feria y Fiestas, Balbina Sendra, acompañados por portavoces municipales y técnicos del departamento.

Tras la visita, Prieto ha destacado la importancia del Tio de la Porra como elemento identitario de la ciudad: "Esta exposición permitirá a los ciudadanos disfrutar de un elemento central de nuestra Feria y Fiestas, un símbolo de identidad y orgullo local que ha acompañado a varias generaciones y representa la manera en que compartimos y celebramos nuestra ciudad".

El alcalde, los concejales y los técnicos, en su visita a la muestra / Natxo Francés

El alcalde también subraya el crecimiento histórico de las bandas del Tio de la Porra, que en la edición actual superan las 200 personas.

Por su parte, Sendra invita a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de la exposición porque "permite transmitir nuestra tradición y nuestra identidad tanto a los vecinos como a los turistas. Conocer nuestra fiesta es también conocer nuestra esencia como ciudad".

La exposición se puede visitar desde en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.