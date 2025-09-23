Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos nuevos patrocinadores se suman al proyecto del Club Voleibol Arenas

Las cadetes inician la liga autonómica con una derrota en el derbi ante el CV Gandia

Las cadetes del CV Arenas Hotel Gandia

Salva Talens Carbó

Gandia

El Club Voleibol Arenas del Grau de Gandia sigue creciendo y buena prueba de ello es que esta semana se han sumado al proyecto dos nuevas empresas patrocinadoras como Climatización Triple AAA y piscinas de fibra.com.

En el aspecto puramente deportivo, las cadetes del CV Arenas patrocinadas por Hotel Gandia han iniciado con derrota la Liga Autonómica tras caer por 2-3 ante el CV Gandia en el derbi local.

Los dos conjuntos ofrecieron un gran espectáculo en la cancha Paola Martínez el pasado sábado. El CV Arenas inició el primer set dominando el juego, pero un cambio erróneo hizo que el equipo se desequilibrara, facilitando una remontada visitante que no parecía posible.

Con un set abajo las locales ofrecieron su mejor versión para empatar a 1-1 y a partir de aquí el cansancio y el calor se apoderaron del encuentro hasta llevarlo al 2-2. En el desempate, las visitantes tiraron de saque para imponerse por la mínima a las graueras.

El CV Arenas Hotel Gandia vuelve a jugar en casa el segundo partido liguero. Será el sábado, 27 de septiembre a las 12 horas, frente al CV Sedaví.

