Oliva traslada a los caballos que provocaron una crisis en el gobierno

El Ayuntamiento de Oliva ha informado del traslado de los caballos custodiados por el consistorio olivense por haber sido maltratados por su propietario a un centro especializado. La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, firmó el pasado viernes el decreto por el cual se autoriza el traslado de los siete caballos que el Ayuntamiento rescató el pasado día 5 de mayo de 2025.

La decisión responde a criterios médicos y tiene como objetivo garantizar el máximo bienestar de los animales, y se ha tomado por recomendación expresa y profesional de los veterinarios, con el objetivo que los animales dispongan de unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y reciban las curas especializadas que requiere su estado actual.

De hecho el consistorio olivense ha informado que uno de los animales continúa ingresado en el Hospital Clínico Veterinario CEU y, cuando sea dado de alta, también se unirá al resto al centro especializado de Bétera.

El Ayuntamiento mantiene la custodia y responsabilidad sobre los animales, en cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Comunidad Valenciana, hasta su recuperación.Se ha informado también que los gastos de cura y manutención asumidas actualmente por el consistorio será reclamada al propietario de los caballos en el procedimiento correspondiente que se llevará a cabo en un futuro.

También continúa abierta la instrucción judicial contra el propietario de los animales por un presunto delito de maltrato animal, tras poner en conocimiento de los hechos a las autoridades correspondientes.

En paralelo, la comisión municipal de seguimiento, presidida por Rosa Pous, continúa trabajando para aclarar los hechos a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Oliva.

El Ayuntamiento de Oliva quiere destacar y agradecer especialmente ·la tarea desarrollada en estos meses por las personas que han estado junto a los animales cada día, limpiando, alimentando y atendiéndolos en todo momento", señalan desde el consistorio. Su "esfuerzo y dedicación" —llegando incluso a hacer la limpieza de las cuadras y el mantenimiento diario— "han sido fundamentales para garantizar el bienestar de los caballos".