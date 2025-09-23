Primer triomf de Salelles, Canari i Raúl en una Copa Caixa Popular dominada per Montaner i Seve
Els equipos de Vercher i Murcianet i Iván i Lorja han perdut les dos primeres partides
Salva Talens Carbó
Montaner d'Almiserà i Seve continuen al capdavant de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí després de jugar-se la segona jornada de competició. El rest saforenc i el mitger de Castelló han guanyat també el segon encontre davant Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva per 25-15.
Diari i Tonet IV figuren en segona posició de la taula, també amb dos victòries, però van darrere de Montaner i Seve per diferència de jocs a favor i en contra. En la segona jornada han superat Vercher de Piles i Murcianet per 25-20.
El trio de Salelles II d'Oliva, Canari de Xeraco i Raúl suma el primer triomf en guanyar a Moltó, Lorja i Néstor per 25-0. El de Barxeta i el de Pego han jugat per la lesió d'Iván, rest de la parella amb Lorja.
Precisament, els equips de Vercher i Murcianet i Iván i Lorja han caigut derrotats en les dos primeres partides mentre que Vicent i Brisca tenen una victòria i una derrota.
La tercera jornada de la Copa Caixa Popular en aquesta categoria s'enceta el diumenge, 28 de setembre, al Trinquet de Bellreguard amb la partida de Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) contra Salelles II, canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta).
Dimarts, día 30, juguen a Castelló de Rugat Vercher i Murcianet (Ajuntamentde la Llosa) davant iván i Lorja (Ajuntament d'Ontinyent).
Dimecres, 1 d'octubre, a Guadassuar serà el torn de Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) vs Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés).
