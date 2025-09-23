Se reanuda el partido de La Nostra Copa: CF Miramar vs Safor CF Gandia A

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha decidido fijar para este miércoles, 24 de septiembre, la reanudación del partido de La Nostra Copa entre el CF Miramar y el Safor CF Gandia A, que fue suspendido por el árbitro en el minuto 41 del primer tiempo con 0-0 en el marcador por insultos e intento de agresión de un jugador visitante al propio colegiado.

La resolución federativa es que se retome el encuentro este miércoles, a las 20 horas, en el mismo Camp Municipal El Molí de Miramar.

Se jugarán los 49 minutos que restan de esta primera eliminatoria copera con el resultado de empate sin goles, pero con el Safor CF Gandia A jugando con 9 futbolistas porque ya había sufrido dos expulsiones en el momento de la suspensión.

Cabe recordar que el Safor CF Gandia decidió despedir del equipo al futbolista autor de los incidentes, además de pedir disculpas al CF Miramar y al colectivo arbitral.