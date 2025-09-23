Soler (PP) celebra los anuncios de Mazón para Gandia y Vila (PSOE) los tilda de promesas vacías

Los portavoces municipales del PP y del PSPV-PSOE en Gandia, Víctor Soler y Adrián Vila, respectivamente, han visto de diferente manera la comparecencia de Carlos Mazón esta mañana en el Debate de Política General en Les Corts, y en concreto las referencias que el presidente de la Generalitat ha hecho a la capital de la Safor.

Por una parte Adrián Vila considera que “la palabra de Mazón tiene la misma credibilidad que las cuatro versiones que ha dado sobre el día de la dana y su comilona en el Ventorro”.

En este sentido, Vila considera que “tanto Mazón como el portavoz local del PP, Víctor Soler, no están cuando se les necesita. Y, si no, que nos lo pregunten a los ciudadanos de Gandia, ya que pagamos más por el transporte público, actualmente 41 jóvenes no tienen oportunidades laborales al haber dejado a cero las ayudas para el fomento del empleo o nada se sabe aún de los 150.000 euros que deben de la prometida ayuda para el campanario de la Colegiata, ya restaurado”.

El portavoz socialista también ha recordado que Gandia ha perdido más de 4 millones de euros en ayudas con la Generalitat en manos del PP. “Y, mientras tanto, Víctor Soler está callado. Se ha quitado la careta ante los gandienses y es la sucursal en Gandia de Mazón y del Gobierno del Ventorro”, ha añadido.

En cuanto al tranvía Gandia-Dénia, Vila recuerda que tan solo se han destinado 100.000 euros para la redacción del proyecto. "Así, el supuesto avance que dice el ‘president’ Mazón es el estudio previo para encargar la redacción del proyecto, el mismo que ya anunció la exconsellera Rebeca Torró en 2023 antes de que el ‘Govern del Botànic’ cediese la gestión al PP, lo cual significa que el proyecto está en idéntico punto que hace dos años y medio. Es decir, no hay nada del proyecto, nada de plazos para la inversión y nada para saber por dónde discurrirá el tranvía", manifestó.

Respecto al proyecto de la CV-60 "el avance de los trámites en los dos últimos años, con el PP en la Generalitat, ha sido muy lento y los problemas surgidos en la Conselleria han retrasado todavía más los trámites. De este modo, el diseño completo estaría en el verano de 2028 y, con el tiempo para licitarlas y ejecutarlas, la CV-60 no se abriría antes de medios 2030 o principios del 2031, ya en la siguiente década".

Sobre el futuro Centro Integrado de Formación Profesional el portavoz socialista señala que "no se han producido avances desde que Carlos Mazón se comprometió a asumirlo fuera del Pla Edificant, en una visita que hizo a Gandia. En este sentido, según el documento que la propia Conselleria remitió al ayuntamiento para confirmar la retirada de las competencias en septiembre del año 2024, ya tendría que haber salido a licitación la redacción del proyecto y dirección de obra, un trámite que, a día de hoy, no se ha cumplido".

Por último, los socialistas también recuerdan que la ciudad de Gandia "lleva un año esperando una respuesta sobre el uso de los antiguos juzgados, cerrados desde antes del verano por el traslado al nuevo Palacio de Justicia situado en el barrio de Santa Anna".

El PP aplaude a Mazón

Todo lo contrario opina Víctor Soler, que también es diputado y por tanto sigue la sesión como secretario de la Mesa. "El Partido Popular de Gandia celebra los anuncios realizados por Mazón, como la licitación de la prolongación de la CV-60, el inicio del estudio de planeamiento del TRAM Gandia-Dénia y la nueva ley que blindará la gratuidad de la educación de 0 a 3 años", apuntan los populares a través de un comunicado.

En relación con la CV-60 Soler destaca que “tras años de desidia del Botànic, el Consell del Partido Popular convertirá en realidad, lo que dará oxígeno al sector industrial de Gandia, tan importante para nuestra economía local”.

Sobre el TRAM Gandia-Dénia resaltó “la enorme utilidad de este proyecto para mejorar las conexiones de La Safor con el resto de comarcas, favoreciendo la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo económico de la zona”.

Por último, en referencia a la ley que blindará la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el presidente popular ha subrayado que “frente a los recortes del gobierno socialista en Gandia, que han supuesto el cierre de dos escoletes, el Consell destina recursos públicos para garantizar la gratuidad de la educación pública y ofrecer más oportunidades a las familias”.

Por tanto, Soler considera que con estas medidas "Mazón reafirma su compromiso con la ciudad a través de la colaboración directa con el Consell del Partido Popular", lo que, según señala, “lejos de suponer un problema, nos permite trasladar las demandas de Gandia al ámbito autonómico y conseguir que se hagan realidad las necesidades de nuestra ciudad”.

Por otro lado, Soler lamentó que “el Partido Socialista se dedique a cuestionar mi trabajo en València y a hacer de ello política contra mi persona, en lugar de reconocer y poner en valor todas las medidas que se están impulsando desde el Consell y que benefician directamente a Gandia”.