La Universitat Popular de Gandia inicia su matriculación con 1.434 inscripciones

La Universitat Popular de Gandia (UPG) se encuentra en período de matrícula después del sorteo de plazas que tuvo lugar el pasado viernes.

Las personas admitidas en este proceso pueden pasar por la UPG y hacer efectiva su matrícula hasta el próximo 3 de octubre. Las clases empezarán la semana del 20 de octubre.

En este primer cuatrimestre se han registrado 1.434 inscripciones, 500 más que en el mismo período del curso pasado.

Por su parte, desde la UPG se han ofrecido un total de 43 cursos y talleres, 7 más que en el primer cuatrimestre del curso pasado respecto al que se han ofrecido este año 123 plazas más.

Una de las novedades del curso será el estreno de una nueva subsede en la antigua guardería del Raval así como la llegada de dos cursos al Grau de Gandia.