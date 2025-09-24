Cartell de luxe al Trinquet de Bellreguard per al IX Memorial Salvador Pellicer Camarena
La tradicional partida de festes es juga aquest dijous amb 500 euros de premi per als guanyadors
Salva Talens Carbó
Gandia
Bellreguard està en festes i, com cada any, es juga el Memorial Salvador Pellicer Camarena al Trinquet Municipal. L'homenatge de la pilota a una figura estimada i recordada està programat per aquest dijous, 25 de setembre.
La jornada comença a les 17 hores amb una primera partida de joves promeses: Favarero i Terrades contra Ramón i Javier. A continuació, el plat fort de la vesprada amb jugadors professionals i 500 € de premi per als guanyadors: Vercher i Tonet IV contra Vicent, Brisca i Néstor.
