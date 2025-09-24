El CF Gandia y Cáritas ratifican su alianza para la temporada 2025-2026
La empresa Basor Electric patrocina la creación de un equipo con personas sin hogar
Salva Talens Carbó
El CF Gandia y Cáritas Gandia reafirman su convenio de colaboración gracias a Basor Electric que será el patrocinador del equipo para la presente temporada 25/26 .
Esta alianza ha permitido la creación de un equipo de fútbol muy especial, integrado por personas beneficiarias de los distintos programas de Cáritas, con especial atención a quienes se encuentran en situación de sinhogarismo.
El proyecto ha superado todas las expectativas, reuniendo ya a más de 30 jugadores, y continúa creciendo día a día. Esta iniciativa se ha convertido en una poderosa herramienta de inclusión, motivación y mejora personal para sus integrantes, promoviendo valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto a través del deporte.
Desde el CF Gandia se quiere agradecer a Cáritas Gandia su compromiso y cercanía, y a Basor Electric por hacer posible este proyecto a través de su generoso patrocinio.
Con esta alianza se demuestra que el fútbol es mucho más que un deporte: es una herramienta de transformación social.
