Condenan a un hospital privado de Gandia por tardar año y medio en diagnosticar un cáncer

El juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia ha condenado a un hospital privado ubicado en Gandia y a la aseguradora Mapfre por el retraso en la detección del mieloma que sufría un paciente (un tipo de cáncer de la sangre), que no fue diagnosticado hasta 18 meses después de acudir por primera vez a este centro con síntomas que podrían indicar que padecía esta enfermedad.

El texto de la sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, remarca que la clínica practicó muchas pruebas diagnósticas pero no un análisis de sangre en el que se hubiera detectado fácilmente la dolencia oncológica.

Entre la primera vez que acudió y el momento en el que finalmente se detecto la enfermedad que padecía pasó un año y medio, tiempo en el que, como afirma la setencia, ha provocado que su situación actual sea peor que si se hubiera detectado a tiempo. "De haberse diagnosticado antes, el paciente habría tenido bastantes menos lesiones, y habría tenido una mejor evolución clínica", ya que algunas de las fracturas sufridas "son irreversibles", apunta el escrito judicial.

En concreto, según cuenta el escrito judicial, el denunciante, un hombre de 57 años que ha sido asistito por los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, de los servicios jurídicos de la asociación Defensor del Paciente, acudió en numerosas ocasiones al centro sanitario por fracturas en diferentes huesos de su cuerpo, incluidas varias vertebras. La primera fue en octubre del 2019 con una rotura del tobillo del pie izquierdo, a la que siguieron cuatro fracturas vertebrales múltiples, otra bilateral en ambas caderas, la clavícula izquierda, o el fémur izquierdo entre otros. Muchas de estas lesiones se produjeron sin que el paciente realizara ningún movimiento brusco o acción fortuita que la provocara. De hecho, alguna incluso se produjo en la cama del hospital.

En su defensa, el denunciante presentó un informe pericial del jefe del servicio de Hematología y Hemoterapia del hospital La Fe de València en el que indicaba que "en todo paciente con lesiones óseas no explicadas, y especialmente sin antecedentes traumáticos, debe realizarse una búsqueda de causas subyacentes que puedan explicar estos hallazgos. Entre éstas, destacan por su gravedad las enfermedades neoplásicas".

En el caso del paciente en cuestión, los facultativos de la clínica le remitieron al especialista de Oncología Médica para descartar la presencia de cáncer de próstata, ya que es uno de los tumores con mayor capacidad de metástasis a hueso. Sin embargo, según ahonda el informe pericial, "en varones, la neoplasia más frecuente asociada a enfermedad ósea es el mieloma múltiple".

El juez habla de "mala praxis" por parte del hospital, lo que, apunta "ha derivado en un diagnóstico injustificadamente tardío, que ha ocasionado al actor una serie de complicaciones o padecimientos que, en otro caso, no habría tenido que soportar".

Es por ello que el magistrado condena a la clínica, que deberá hacer frente a las costas del procedimiento judicial, y, además, le impone una indemnización cuyas cantidades serán valoradas en un pleito posterior, ya que "no es posible determinar en el momento actual el alcance de las secuelas que padece", según apunta la sentencia.