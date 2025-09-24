Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia

Las bandas del Tio de la Porra ya están calentando motores para acompañar al famoso personaje en su comanda de sacar a todos los niños y las niñas de los centros escolares de la ciudad y, de ese modo, dar inicio, de forma oficial, a la Fira i Festes de Gandia de este año. Eso ocurrirá el próximo 3 de octubre, viernes como siempre. Desde ese día arranca una programación que llega con más de 143 actividades y que se desarrollará a lo largo de cuatro días por las calles del Centre Històric de la ciudad.

Gandia se prepara para acoger miles de visitantes que buscan disfrutar de las múltiples opciones con que se van a encontrar en esas jornadas. Conciertos de música, actuaciones de teatro, exposiciones, la Plaça del Mosset, mercadillos, etc.

Una grúa instala una de las atracciones más grandes y habituales de la Fira i Festes / Natxo Francés

Pero antes de todo eso, los y las gandienses ya podrán disfrutar de la feria de atracciones, cuyo montaje se está ultimando en el habitual recinto junto al parque Ausiàs March.

La feria abrirá oficialmente sus puertas el viernes 26 de septiembre a las 17 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades. El recinto ferial permanecerá activo hasta el domingo 12 de octubre.

Como es habitual, en la edición de este año los organizadores han previsto dos jornadas de precios reducidos, que se celebrarán los días 2 y 12 de octubre, sin limitación horaria, para que más personas puedan disfrutar de las atracciones a un coste más económico.

Además, se han programado jornadas de “ruido reducido” para garantizar la accesibilidad de personas con sensibilidad auditiva, los días 1 y 7 de octubre, hasta las 22 horas.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junto con la concejala delegada de Fira i Festes, técnicos municipales y representantes de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Valencia, han visitado el recinto ferial para comprobar el inicio de los trabajos de instalación de las atracciones.