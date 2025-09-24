Muguruza–Roca y los Azorín triunfan en el IV Rally Clásicos Territorio Borgia de Gandia

El IV Rally Clásicos Territorio Borgia, organizado por el Club Automovilismo Gandia, ha contado con la participación de 36 vehículos, que recorrieron las carreteras de las provincias de Valencia y Alicante en una jornada marcada por la pasión, la regularidad y el ambiente festivo.

La prueba está incluida dentro del Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana, lo que refuerza su relevancia en el calendario autonómico y contribuye a consolidar al rally como una cita ineludible para los aficionados a los clásicos.

En la categoría con instrumentos, la victoria fue para el equipo formado por Darío Muguruza García y Javier Roca Martí, al volante de un Porsche 911 Carrera del Automóvil Club VEC. El podio lo completaron Francisco Mollar Herrero y Francisco Esteve Albert con su Nissan Micra (Club Automovilismo Mediterráneo) y Javier Cervera Miguel y Catherine Pineda Cordero con un VW Golf GTI (Automóvil Club VEC).

En la categoría sin instrumentos, el triunfo ase lo llevaron Juan Azorín García y Joaquín Azorín Gil, del Club Automovilismo Gandia, que se impusieron con su Volkswagen Golf 2.0 GTI. La segunda posición fue para Josep Soler Sabater y Rafa Pérez Pérez con un Mitsubishi Lancer Evolution VI (Club Automovilismo Gandia), mientras que la tercera plaza fue para José Vicente Martínez Alcázar y Mari Jose Rodríguez García con su Peugeot 205 Rallye (Club Automovilismo Canalobre Busot).

El equipo de los Azorín, del CA Gandia, triunfadores del Rally / CA Gandia

El Club Automovilismo Gandia, además de ser el impulsor de esta prueba, tuvo un papel protagonista en el Rally 2025 al situar a dos de sus equipos en los primeros puestos de la categoría sin instrumentos. La entidad continúa así su labor de fomento del automovilismo clásico y de regularidad, combinando la organización de eventos con la promoción de sus pilotos locales.

En la salida, ubicada en la plaza del Prado de Gandia y la ceremonia de entrega de premios en el Palau Ducal, se contó con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, el Secretario Primero de la Mesa de les Corts Valencianes, Víctor Soler, y miembros de la Corporación Municipal, que mostraron su apoyo a este evento que cada año gana más protagonismo en la agenda deportiva y turística de la ciudad.

Durante la jornada también se celebró una comida de hermandad en la Vall d’Ebo, donde participantes y organización pudieron compartir experiencias en un ambiente de convivencia y compañerismo.

Desde la organización se destaca que el rally es "una gran manera de unir deporte y turismo, además de ser un magnífico escaparate para fomentar el nombre de Gandia y poner en valor la historia de la familia Borja".