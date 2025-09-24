Patri Martí Ramiro: Una altra saforenca en la pilota professional femenina
La jugadora de Beniflà participa en la Copa Caixa Popular
Salva Talens Carbó
Patri Martí Ramiro és una jove esportista de 19 anys de Beniflà que participa en la Copa Caixa Popular de raspall professional femení 2025 en qualitat de campiona de l'última edició del Circuit Sub23 del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana.
Juga de puntera en l'equip de l'Ajuntament de Rafelbunyol amb Ana i Natalia i totes tres han guanyat la primera partida de la competició disputada a Xeraco dilluns passat.
Patri s'uneix a Júlia de Tavernes de la Valldigna com a representant de la comarca de la Safor en la Copa Caixa Popular. Precisament, les dos s'enfrontaran amb els seus respectius equips aquest diumenge dia 28 de setembre al Trinquet de Bellreguard.
La jugadora de Beniflà pertany al grup de tecnificació de la Federació de Pilota Valenciana i a l'Escola de Pilota El Moro de Càrcer.
L'afició a la pilota li ve per son pare, Andrés Martí, ex jugador i després monitor d'escoles però també per sa mare, Trini Ramiro, gran amant de l'esport autòcton.
Va començar a practicar la pilota valenciana en el col·legi i als 6 anys es va apuntar a l'Escola de Pilota de Bellreguard. Des d'aleshores fins ara ha anat creixent física i esportivament i ara ja competeix contra les millors especialistes professionals.
Patri reconeix que en la seua estrena estava un poc nerviosa, "però no tant com em pensava. Vaig participar prou del joc i estic més que satisfeta. Tinc dos companyes molt bones i esperem arribar el més lluny possible en la Copa Caixa Popular", diu la jugadora saforenca.
