El premi Francesc Ferrer i Pastor ja té guanyadora
El guardó premia la trajectoria de l'autora nascuda al Grau de Gandia
La poeta i traductora Teresa Pascual ha estat la premiada en la XXX edició del Guardó Francesc Ferrer i Pastor de 2025. La Mancomunitat de Municipis de la Safor va acordar atorgar la màxima distinció de què disposa al ple ordinari a l’escriptora del Grau de Gandia per l’aportació a la literatura valenciana i la projecció de la ciutat i la comarca arreu del domini lingüístic. El lliurament tindrà lloc el pròxim 24 d’octubre.
Teresa Pascual i Soler (Grau de Gandia, 1952) és llicenciada en Filosofia per la Universitat de València. Va treballar a l'IES Ausiàs March de Gandia fins al curs 2012/13. Es va donar a conèixer l'any 1988, quan va guanyar el premi de poesia Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó, amb el llibre Flexo. Des de llavors ha publicat una desena de títols més. L'any 2020 va aplegar la seua poesia en un volum titulat El temps en ordre. Poesia reunida 1988-2019. Familiarment, ha estat molt vinculada al món portuari del Grau i des d'aquesta connexió i aquesta vivència ha edificat una part important de la seua obra poètica. Forma part de la generació que va començar a publicar en la dècada dels vuitanta al País Valencià. A més de poesia, ha practicat la traducció i l'assaig literari. Ha estat guardonada amb el Premi Lletra d'Or pel llibre de poemes Tot passa baix (2023) i el 2024 fou guanyadora del Premi Roís de Corella a la trajectòria literària dins els Premis Literaris Ciutat de Gandia. L'any 2017 va meréixer l’homenatge de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en el marc dels XXVII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. És membre del PEN Català, del PEN Club Internacional i ha format part del CEIC Alfons el Vell de Gandia. Des de l'any 2021 és vicepresidenta pel País Valencià de l'AELC.
Sobre l'autora, Pau Sanchis ha escrit que «Teresa Pascual busca comprendre, la seua és una poesia d’investigació filosòfica, en què les preguntes sobre el ser i sobre els límits del llenguatge sempre planen».
El guardó Francesc Ferrer i Pastor
El Guardó Francesc Ferrer i Pastor naix per reconéixer la tasca realitzada per persones, institucions, associacions, empreses o col·lectius de la Safor que en les seues activitats, ja siguen artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, hagen destacat d’una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Safor i el seu progrés cultural, econòmic o social en general. Francesc Ferrer Pastor (la Font d’En Carròs, 1918 - València, 2000) fou un lexicògraf valencià, autor de diccionaris (com el Diccionari de la rima o el Diccionari Escolar Valencià-Castellà i Castellà-Valencià), gramàtiques i textos per a tipògrafs i narrativa infantil.
Aquest guardó no té dotació econòmica. Consta d'una escultura que simbolitza la comarca de la Safor-Valldigna dissenyada i creada per l'artista valler Josep Enric Grau.
