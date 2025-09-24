Seral: "Por historia, jugadores, afición y club, la UE Tavernes tiene que estar arribaª

Jorge Seral Galindo (Zaragoza-33 años) es el delantero centro goleador que fichado la UE Tavernes para esta temporada 2025-2026. Mejor dicho, ha regresado al club vallero después de una primera etapa de dos temporadas (2020-2021 y 2021-2022) en las que dejó huella.

El pasado sábado fue el principal protagonista en la victoria del equipo "roget" ante el C.F. Nou Jove Castelló-UE Ripollés A de Castellón (4-0) al ser autor de tres goles.

No es la primera vez que logra un "hat-trick" con la camiseta del club de la Valldigna. El futbolista recuerda que "ya metí tres tantos en un partido contra el Benidorm en el segundo año de estar ahí".

El jugador logró los tres goles en la segunda mitad: "salí tras el descanso por decisión técnica. En este equipo no hay titulares ni suplentes y cualquiera puede jugar. Lo bueno es que, haga quien lo haga, no se nota. Nadie tiene el puesto asegurado y eso es bueno porque estamos todos enchufados".

El atacante maño piensa que la UE Tavernes "tiene que estar arriba por historia, equipo, afición y club. No te digo yo que seamos favoritos a ser campeones, pero sí que el objetivo es estar entre los tres o cuatro primeros. ¿Por qué no va a ser este año?".

Seral considera que haber cambiado de grupo y jugar en el Norte de la Lliga Comunitat "es un aliciente para todos. Es verdad que no conocemos a los rivales, pero eso nos hará estar más en guardia y no fiarnos de nadie. Cada partido es una final".

Perfecto conocedor de la singular idiosincrasia de la UE Tavernes, Seral le pide a la afición que "venga al campo, que nos apoye, que siga fiel a su filosofía. Los ánimos de la gente son un plus para nosotros".