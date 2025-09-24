El "tridente" del CA Gandia Alpesa disputa con #EspañaAtletismo el Mundial de Montaña en Canfranc
Dani Izquierdo compite este jueves y Rosa Lara y Mar Pastor lo hacen el sábado en el Pirineo de Huesca
Salva Talens Carbó
Este jueves arranca el tercer Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, el evento que con esta denominación y multidisciplinar desde 2022, va a reunir en Canfranc, en el Pirineo de Huesca, a la élite mundial de esta especialidad atlética, que disputará cuatro competiciones absolutas en categoría masculina y femenina (Vertical Uphill, Classic, Short Trail y Long Trail) más otras dos carreras sub20 en la modalidad Classic. Un total de 45 atletas (22 hombres y 23 mujeres) representan a España desde el jueves 25 al domingo 28.
En esa selección están integrados tres deportistas del Club Atletisme Gandia Alpesa. Se trata de Dani Izquierdo, Rosa Lara y Mar Pastor.
Izquierdo, debutante con la selección nacional, abre el fuego este jueves en la prueba Vertical Uphill (Subida Vertical). Lo hace como subcampeón de España individual y campeón por equipos con el CA Gandia Alpesa el pasado mes de junio. Los datos de la carrera puros y duros son un recorrido lineal de 6,4 kilómetros para acumular 990 metros de desnivel, que se coronan en la cumbre de Larraca a 2.273 metros de altitud.
Rosa Lara y Mar Pastor compiten el sábado en la prueba Long Trail. Desde las 7:00 horas, los hombres y mujeres de la carrera larga, los denominados ultra corredores, serán los protagonistas. 81,2 kilómetros para salvar 5.413 metros de desnivel es lo que les espera y todo repartido en un terreno variado, técnico y exigente. Un terreno rompepiernas continuo sin apenas descansos para los participantes.
Mar Pastor fue medallista por equipos en el Europeo de 2024 junto con Gemma. Rosa Lara quedó 11ª en el Mundial de Innsbruck 2023 y este año se ha dado el gusto de ser medalla de bronce en el campeonato de España de Subida Vertical.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Oliva busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Fiesta por todo lo alto en honor al 'nuevo' campanario de la Colegiata de Gandia
- Las dos carreteras afectadas por el accidente de Gandia, abiertas al tráfico
- Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia
- Oliva traslada a los caballos que provocaron una crisis en el gobierno