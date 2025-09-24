El "tridente" del CA Gandia Alpesa disputa con #EspañaAtletismo el Mundial de Montaña en Canfranc

Este jueves arranca el tercer Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, el evento que con esta denominación y multidisciplinar desde 2022, va a reunir en Canfranc, en el Pirineo de Huesca, a la élite mundial de esta especialidad atlética, que disputará cuatro competiciones absolutas en categoría masculina y femenina (Vertical Uphill, Classic, Short Trail y Long Trail) más otras dos carreras sub20 en la modalidad Classic. Un total de 45 atletas (22 hombres y 23 mujeres) representan a España desde el jueves 25 al domingo 28.

En esa selección están integrados tres deportistas del Club Atletisme Gandia Alpesa. Se trata de Dani Izquierdo, Rosa Lara y Mar Pastor.

Dani Izquierdo es el primer atleta del CA Gandia Alpesa en competir en el Mundial / Levante-EMV

Izquierdo, debutante con la selección nacional, abre el fuego este jueves en la prueba Vertical Uphill (Subida Vertical). Lo hace como subcampeón de España individual y campeón por equipos con el CA Gandia Alpesa el pasado mes de junio. Los datos de la carrera puros y duros son un recorrido lineal de 6,4 kilómetros para acumular 990 metros de desnivel, que se coronan en la cumbre de Larraca a 2.273 metros de altitud.

Rosa Lara y Mar Pastor compiten el sábado en la prueba Long Trail. Desde las 7:00 horas, los hombres y mujeres de la carrera larga, los denominados ultra corredores, serán los protagonistas. 81,2 kilómetros para salvar 5.413 metros de desnivel es lo que les espera y todo repartido en un terreno variado, técnico y exigente. Un terreno rompepiernas continuo sin apenas descansos para los participantes.

Rosa Lara también forma parte de la selección española / Levante-EMV

Mar Pastor fue medallista por equipos en el Europeo de 2024 junto con Gemma. Rosa Lara quedó 11ª en el Mundial de Innsbruck 2023 y este año se ha dado el gusto de ser medalla de bronce en el campeonato de España de Subida Vertical.