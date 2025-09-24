Vicente Palonés finaliza el Mundial de Ironman en Niza en 10 horas y 43 minutos

El triatleta de Bellreguard, Vicente Palonés, ha competido en el Campeonato del Mundo de Ironman en Niza, una de las pruebas más exigentes con más de 2.700 triatletas clasificados.

A pesar de un contratiempo en el segmento de ciclismo y después de nadar 3.800 metros, Palonés tuvo arrestos para protagonizar una gran remontada en la prueba de la maratón (3 horas y 14 minutos), finalizando la competición con un tiempo total de 10 horas y 43 minutos en la 41ª posición en su categoría.

Desde el Ayuntamiento de Bellreguard le felicitan por su entrega, esfuerzo y ejemplo de superación.

El Ironman Niza 2025, que se celebró el 14 de septiembre, fue el Campeonato del Mundo Masculino de Ironman, donde el noruego Casper Stornes se coronó campeón con un maratón récord.

La prueba consistió en 3.8 kilómetros de natación, un exigente recorrido ciclista de 180 kilómetros con subidas por el interior de Niza, y un maratón de 42 km.