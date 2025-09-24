Xeraco se pone a prueba su reacción frente a una DANA

El Ayuntamiento de Xeraco, junto con los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias y con la participación de la Secretaria Autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, ha llevado a cabo esta mañana un simulacro de inundación en la playa de Xeraco ante un episodio de fuertes lluvias torrenciales. El objetivo de este ejercicio ha sido evaluar la coordinación de los protocolos de actuación y garantizar la seguridad de la ciudadanía en caso de emergencia real.

A las 8.30 de la mañana se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) tras recibirse la previsión de que en pocas horas la zona podía entrar en alerta roja. A las 9:15 se activó oficialmente este nivel de emergencia, informando de inmediato a la población a través de las redes sociales municipales. Previamente, en situación de alerta naranja, ya se habían compartido recomendaciones preventivas e infografías con pautas de actuación en caso de inundación.

Con la intensificación de las lluvias en la playa de Xeraco, se decidió trasladar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Centro de Reunión de Medios (CRM) a la entrada del municipio, donde se concentraron las diferentes autoridades y servicios de emergencia. En el dispositivo participaron el 112 Comunitat Valenciana, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y brigadas municipales. Mientras tanto, patrullas de Policía Local permanecieron desplegadas en la playa para controlar la zona.

Se habilitó un punto de atención ciudadana en el polideportivo municipal, y se comunicó a los centros educativos, al CEEM, a las empresas locales situadas en zonas de riesgo de inundación y a los campings que permanecieran en sus instalaciones, al encontrarse en zona segura. Paralelamente, se informó a las familias mediante redes sociales para que evitaran desplazamientos innecesarios a por los menores.

Participantes en el simulacro, en el pabellón cubierto de Xeraco / Levante-EMV

Durante el simulacro se realizaron diferentes actuaciones de evacuación, como el traslado de un vecino de edad avanzada que debía acudir a su tratamiento de diálisis en el hospital, quien fue asistido por bomberos y posteriormente derivado a una ambulancia. También se evacuó a varias personas de la zona norte de la playa, que fueron transportadas en autobús hasta el municipio desde el punto de encuentro del PMA y CRM.

A lo largo de la emergencia se difundieron comunicados a la ciudadanía con mensajes de tranquilidad, recordando que todos los protocolos estaban activos, recomendando permanecer en pisos altos, evitar desplazamientos y, en caso de necesidad de evacuación, contactar con el 112.

El simulacro, que finalizó a las 11:35 horas, ha permitido comprobar la coordinación entre los diferentes servicios de emergencia y la eficacia de los protocolos municipales de actuación frente a riesgos de inundación.

La Secretaria Autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, destacó la importancia de este tipo de ejercicios: "Estos simulacros son muy positivos y necesarios, sobre todo ahora que entramos en la temporada de lluvias. Nos permiten ensayar los planes, tener claro el papel de cada agente y actuar de forma preventiva, coordinada y eficaz ante cualquier situación de emergencia."

Por su parte, el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, subrayó que el objetivo del ejercicio ha sido "mejorar la coordinación entre todos los agentes que participan y comprobar los recursos municipales y externos que pueden actuar ante un episodio de fuertes lluvias."

El Ayuntamiento de Xeraco reafirma su compromiso con la seguridad de la población y la preparación ante episodios de emergencias naturales.