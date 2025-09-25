Agónico rescate de dos mujeres en Miramar: "Si esperamos al servicio de salvamento, no las sacamos"

Había que actuar rápidamente y así se hizo. La determinación de cinco policías locales y una enfermera fueron clave, el pasado lunes, para salvar la vida a dos mujeres que se adentraron al mar en la playa de Miramar y, en un momento dado, se dieron cuenta de que las corrientes y el estado del agua les impedía salir. Ocurrió pasadas las 19 horas y de forma muy rápida porque era la única manera de evitar que ahora se estuviera hablando de algo peor. Justo el día anterior, el domingo 21, había finalizado el servicio de socorrismo.

De los cinco agentes que actuaron, dos pertenecen al cuerpo de Miramar, otro dos al de Piles y el quinto, aunque veranea en esta localidad, presta servicio ahora mismo en el municipio alicantino de Benissa. Este último es Óscar Vercher, quien estaba fuera de servicio y caminaba junto a su familia por el paseo marítimo de Miramar. En un momento dado se encontró con los dos agentes de esta localidad que cubrían el turno, a quienes conoce de los años que formó parte de esa misma plantilla, y se quedó hablando con ellos. Su mujer y su hija siguieron caminando.

Según ha narrado a este periódico, fue la adolescente quien le avisó de lo que ocurría. "Ellas vieron que la mujer estaba pidiendo socorro y se acercaron para ver qué le pasaba. Fue entonces cuando les dijo que sus dos sobrinas se encontraban en el agua desde hacía tiempo y no salían y mi hija me llamó a mí enseguida", cuenta.

Óscar acudió junto a sus compañeros de Miramar con quienes estaba charlando y dieron aviso también a los de Piles. Al llegar se entrevistaron con la mujer, vecina de Madrid, que se encontraba de vacaciones en Miramar con sus sobrinas. "Le preguntamos si sabían nadar y nos dijo que sí pero les hacíamos gestos y ellas no respondían", cuenta el agente. Rápidamente se dio aviso a los servicios de rescate pero la situación era crítica y se hacía necesario actuar. "No sabíamos muy bien qué hacer y uno de los compañeros de Piles se quitó la ropa y entró al agua y yo automáticamente le seguí", explica.

Cuenta que su pimera impresión al lanzarse fue que el mar estaba en peor estado de lo que parecía desde fuera y que, al llegar, "entendí porque no contestaban cuando les hacíamos señas". Y es que las dos mujeres "estaban exhaustas" y en concreto una de ellas "ya presentaba síntomas de ahogamiento, estaba inconsciente y con los ojos en blanco", explica. Además, cuando ya la tenía prácticamente agarrada "una ola se la llevó y desapareció, pero volvió a salir a flote y ya la pude coger", señala.

Conocimientos de salvamento

Tanto el compañero de Piles como Óscar Vercher, ambos con conocimientos en salvamento marítimo gracias a formaciones que han llevado a cabo, colocaron a las dos mujeres en posición para sacarlas pero ellos también estaban empezando a notar el cansancio de tener que luchar contra las olas del mar. Cuando ya habían acortado la distancia con la orilla recibieron la ayuda de los otros tres agentes que habían estado coordinando el dispositivo de rescate y posterior atención. Estos también entraron al agua para acabar de sacar a las mujeres hacia la zona de arena.

Otra de las actuaciones clave fue la de una enfermera que no dudó en prestar su ayuda. A la afectada que se encontraba en peor situación le practicó las maniobras de reanimación y "empezó a vomitar porque había tragado mucha agua", señala el agente de Benissa, quien también agradece la colaboración de otro hombre, vecino de Granada, que también estuvo en todo momento ayudando en poner a salvo a las dos mujeres.

Con motivo de esta actuación, los ayuntamientos de Miramar y Piles van a proponer a sus agentes para que sean condecorados, instando al de Benissa a que haga lo propio con Óscar Vercher. "Luego lo pensamos y fue una acción arriesgada para nuestra integridad pero había que actuar, si no llegamos a actuar y esperábamos no las habríamos sacado porque estaban al límite", señala.

El agente destaca el trabajo en equipo de los cinco policías que actuaron, de quienes dice que "más que compañeros, somos amigos", ya que han trabajado juntos durante algún tiempo y se conocen desde hace mucho.