El CF Miramar pasa a la segunda eliminatoria de La Nostra Copa

El equipo de Javi Olcina gana 3-1 al Safor CF Gandia en la reanudación del partido suspendido

El CF Miramar celebra su clasificación

El CF Miramar celebra su clasificación / CF Miramar

Salva Talens Carbó

Gandia

El CF Miramar se clasifica para la 2ª ronda de La Nostra Copa tras ganar por 3-1 al Safor CF Gandia A este miércoles en el Municipal El Molí, en la reanudación del partido que fue suspendido el pasado 5 de septiembre por intento de agresión de un futbolista visitante al árbitro.

El choque se retomó en el minuto 41 con 0-0 en el marcador y el Safor CF Gandia con dos hombres menos por haber sido expulsados. Durante los 49 minutos de la reanudación, el cuadro forastero sufrió una tercera expulsión y el conjunto local también se quedó en inferioridad numérica por doble tarjeta.

Alan, Julián y Morell fueron los goleadores del conjunto miramarino.

Así pues, de la Safor jugarán la segunda ronda, además del CF Miramar, el CE la Font, CF Gandia, CF Simat, CE Ròtova A, CF Bellreguard, Villalonga CF, UD Portuarios Disarp, UE Benifairó y UD Oliva.

La UE Tavernes también participa en La Nostra Copa, pero está exento de las tres primeras rondas por ser equipo de la Lliga Comunitat.

