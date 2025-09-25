"Si no creamos espacios de encuentro será muy difícil cambiar el mundo"

El Pati d’Armes del Palau Ducal de Gandia se convirtió ayer por la tarde, por espacio de dos horas, en un ágora del pensamiento con las reflexiones de los escritores catalanes Marina Garcés y Antonio Monegal en una nueva conferencia, la tercera, del ciclo «Gandia Pensa», que persigue fortalecer los valores democráticos y humanistas.

Monegal es catedrático en la Universitat Pompeu Fabra y Garcés es una de las filósofas más destacadas de la actualidad, autora de varios libros, entre ellos «La pasión de los extraños» o «Malas compañías», ambos editados por Galaxia Gutenberg. Presentó a los ponentes la directora general del Libro, María José Gálvez, del Ministerio de Cultura.

A modo de diálogo ambos reflexionaron sobre la cultura y cómo repensar el mundo a través de la palabra, con el trasfondo del conflicto de Gaza, que planeó durante toda la charla, y mientras los líderes mundiales se reúnen en la asamblea general de la ONU.

Marina Garcés dejó caer la idea de que para que haya un «nosotros» también tenemos que contar con «los otros». Y ofreció una interesante definición de democracia como «el sistema político en el que la convivencia está basada en la confianza entre extraños». Pero no solamente es importante unirse, sino encontrarse, porque sólo así, reconociendo sin miedo las diferencias del otro, «creando espacios de encuentro, podremos cambiar el mundo».

Algo más pragmático estuvo Antonio Monegal, quien advirtió que si una comunidad de personas se define en función de lo que no es y abunda en el pensamiento dicotómico («ellos contra nosotros», por ejemplo), pues al final todo eso lleva a la violencia, como sucedió con las guerras del siglo XX.

«Yo nunca hablo de la guerra de Gaza, porque no hay una igualdad entre los combatientes, y la respuesta al terrorismo tampoco debería ser una guerra», comentó. Sobre el fenómeno de Trump el catedrático, que hizo su doctorado en Estados Unidos y ejerció como profesor universitario, no se explica «cómo los ricos nos han convencido de que los culpables de los males del mundo son los pobres», y por otra considera que es una consecuencia de que la extrema derecha se haya lanzado a construir y crear potenciales enemigos.

El evento consistió en un diálogo entre ambos. / Àlex Oltra

Los dos coincidieron en que hay una sensación de que la sociedad actual vive en un estado de «guerra permanente», pero entendido esta no sólo como los conflictos bélicos en marcha, como Gaza o Ucrania, sino la guerra cultural (aunque hubo debate entre ambos sobre este concepto), la guerra comercial o los choques de la convivencia por la inmigración.

Marina Garcés lamentó que estemos viviendo «un genocidio televisado y en tiempo real», también en referencia a Palestina, y que en definitiva «estamos normalizando la cotidianidad de la guerra» en un momento que las democracias están muy frágiles.

Sobre la inmigración la filósofa se preguntó si las políticas basadas en la multiculturalidad de hace unos años, «aquello de reducir el otro sólo a una colección de diferencias, como los anuncios de Benetton, quizá hayan fracasado.

Público asistente. / Àlex Oltra

De nuevo, el evento fue un éxito de público, en la línea de la jornada inaugural, el pasado 8 de mayo con el escritor griego Theodor Kallifatides, que llenó el Saló de Corones, y el segundo, el 2 de julio con el magistrado Joaquim Bosch, quien abordó temas sobre la calidad democrática, los riesgos de las derivas autoritarias y la fragilidad de las instituciones.

El ciclo «Gandia Pensa», cuya comisaria es Àngels Gregori, es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Gandia, con el apoyo de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro. Recientemente el alcalde Prieto y la concejala de Cultura, Balbina Sendra, se reunieron en Madrid con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y arrancaron el compromiso de que la entidad colabore no solo con este ciclo, sino también con actividades culturales propias en la capital de la Safor.