Detenido en la Safor por transportar 1 kilogramo de hachís en el interior de su vehículo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que ocultaba en el interior de su vehículo un paquete de 1 kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas listo para su consumo.

El pasado 5 de septiembre, agentes de la Guardia Civil de Simat de la Valldigna observaron dos vehículos en las proximidades de los accesos a la autovía AP-7, a la altura de Xeresa. Tras acercarse, vieron dos hombres en actitud sospechosa.

Procedieron a la identificación de estas dos personas y al registro de ambos vehículos. En el hueco de la rueda de repuesto de uno de estos, encontraron un paquete semiabierto de un kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas con su envoltorio y marca. En el mismo coche, hallaron un total de 1.680 euros en billetes de distinto valor.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 32 años y nacionalidad marroquí por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.