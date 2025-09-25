Detenido en la Safor por transportar 1 kilogramo de hachís en el interior de su vehículo
El individuo se encontraba próximo a los accesos de la autovía AP-7 a la altura de Xeresa
En el interior del coche también se hallaron más de 1600 euros en billetes de distinto valor
Redacción Levante-EMV
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que ocultaba en el interior de su vehículo un paquete de 1 kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas listo para su consumo.
El pasado 5 de septiembre, agentes de la Guardia Civil de Simat de la Valldigna observaron dos vehículos en las proximidades de los accesos a la autovía AP-7, a la altura de Xeresa. Tras acercarse, vieron dos hombres en actitud sospechosa.
Procedieron a la identificación de estas dos personas y al registro de ambos vehículos. En el hueco de la rueda de repuesto de uno de estos, encontraron un paquete semiabierto de un kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas con su envoltorio y marca. En el mismo coche, hallaron un total de 1.680 euros en billetes de distinto valor.
Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 32 años y nacionalidad marroquí por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Oliva busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Fiesta por todo lo alto en honor al 'nuevo' campanario de la Colegiata de Gandia
- Las dos carreteras afectadas por el accidente de Gandia, abiertas al tráfico
- Condenan a un hospital privado de Gandia por tardar año y medio en diagnosticar un cáncer
- Oliva traslada a los caballos que provocaron una crisis en el gobierno