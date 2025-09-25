Fichaje de lujo de Units pel Bàsquet Gandia para los equipos femeninos

Units pel Bàsquet Gandia sigue creciendo. Buena prueba de ello es el anuncio por parte de la entidad de un fichaje de auténtico lujo para su sección femenino. La exjugadora valenciana de la selección española y excapitana del Valencia Basket, Anna Gómez Igual, es la nueva responsable de las categorías inferiores femeninas del Units pel Bàsquet Gandia.

Con una destacada carrera como jugadora, Gómez llega al club gandiense para liderar la planificación y coordinación de los diferentes equipos femeninos del club.

Su conocimiento del baloncesto, tanto en el ámbito formativo como competitivo, será clave para fortalecer los futuros proyectos en las categorías inferiores de UpB Gandia.

La nueva coordinadora será la encargada de optimizar el funcionamiento de las secciones femeninas del club, supervisando la evolución de los diferentes equipos y asegurando que las jugadoras reciban una formación de calidad.

Además, su liderazgo será fundamental para fortalecer los valores del club, promover el trabajo en equipo y fomentar la integración de las jugadoras en el ámbito competitivo.

Con este fichaje, Units Pel Basquet Gandia reafirma su objetivo de seguir apostando por el baloncesto femenino, área en la que el club cuenta con más de un centenar de niñas en 7 equipos con la prioridad de consolidarse como referente en la formación y el desarrollo de jugadoras en la comarca de la Safor.

Anna Gómez Igual es una valenciana de Alfara del Patriarca, retirada del baloncesto en 2022 tras 18 años de carrera, con el récord de ser la jugadora del Valencia Basket con más partidos disputados.

Comenzó en 2004 con el CB Puig d'En Valls en Liga Femenina y terminó la temporada, 2021/22, con el Valencia BC. En el equipo "taronja", Anna Gómez levantó como capitana los títulos de la EuroCup Women y los de la Supercopa de España y Europa, todos ellos, en 2021.