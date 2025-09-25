Grand Prix Internacional Femenino Ciutat de Gandia: Con una magnitud nunca vista

Lo ha dicho la propia presidenta del Atlético Club Gandia de Halterofilia, Lola Martínez. "El Grand Prix de 2025 es de una magnitud nunca vista". La máxima dirigente de la entidad se refiere al número de participantes, 144 en total, que disputan la competición internacional femenina. Se trata de una de las citas más prestigiosas del calendario deportivo de la halterofilia femenina en España.

La cifra de levantadoras inscritas supone todo un récord. Las halteras proceden de clubes y federaciones de España, Portugal, Grecia, Francia, Gran Bretaña e Italia. Del AC Gandia hay 25 deportistas.

La cita competitiva es este fin de semana, días 26 y 27 de septiembre, en el remozado Pabellón de Halterofilia de Gandia. Este viernes arranca la competición a las 17 horas y el sábado hay actividad en doble sesión.

Además, este año se contará con una tarima más de competición y un espacio ampliado que permitirá desarrollar las sesiones con mayor agilidad. Se competirá, pues, a dos tarimas,

La entrada es libre para el público durante todo el fin de semana con el objetivo de acercar la halterofilia al mayor número de personas posible. Todo está dispuesto, pues, para que el Grand Prix Internacional Femenino Ciutat de Gandia sea todo un éxito.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro; la presidenta del AC Halterofilia Gandia, Lola Martínez, y la deportista del club, Sara Méndez, han presentado el Grand Prix.

Naveiro ha destacado que este Grand Prix "sitúa a Gandia en la élite nacional y europea de la halterofilia femenina".

Lola Martínez ha recordado que el Pabellón de Gandia es pionero en disponer de un doble tarimado fijo, lo que "aportará gran atractivo a futuros eventos como la Copa de la Reina o los Playoff nacionales".

La halterófila Sara Méndez, canaria afincada en Gandia y miembro del club local, ha expresado su ilusión por debutar en una competición de este nivel.