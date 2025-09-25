Nuevo episodio en el asunto de los caballos de Oliva

Al margen de la comisión municipal que investiga el asunto de la supuesta venta de pienso y alfalfa propiedad del ayuntamiento a terceras personas por parte de una persona que custodiaba siete caballos decomisados por parte de la Guardia Civil en Oliva, en el que se analiza la actuación tanto del cuidador como de la concejala de Bienestar Animal, Maria Bertomeu, se siguen desgranando detalles de este caso.

Según ha podido saber este periódico un hombre ha denunciado ante la Guardia Civil a la concejala de Projecte Oliva, apartada ahora del Gobierno local, donde, entre otras, ostentaba la delegación de Bienestar Animal y Medio Ambiente, por supuestas intimidaciones con el objetivo, según su versión, de que abandonara la parcela en la que se encontraban los caballos presuntamente maltratados.

En su declaración ante los agentes, el denunciante asegura que él vivía en la finca y se encargaba del cuidado de los animales, una labor que realizaba junto a la propia Bertomeu y el hombre denunciado, que es pareja de la edila. Declara que ambos "querían quedarse con la finca en la que se encontraban", motivo por el cual "querían echarle de todas las formas posibles", según se lee en la denuncia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Para ello, prosigue el denunciante en su versión, le intimidaban asegurando que "el propietario de la finca iba a ir por la noche o enviaría a alguien a pegarle una paliza o matarlo". Esas coacciones hicieron, que "llegara a temer por su vida".

El hombre asegura ante los agentes de la Guardia Civil que esas "amenazas" se repetían "en numerosas ocasiones", lo que hizo que "llegara a dormir, cuando podía, con un palo de golf en la cama". Para sustentar su relato muestra a los agentes mensajes de WhastApp que él mandó a un conocido "en los que se puede ver cómo le dice que teme por su vida y quiere salir de allí lo más pronto posible". Así mismo, apunta que también le llamó en numerosas ocasiones trasladándole esa misma preocupación.

Sopresa de Bertomeu

Consultada por este periódico, la concejala de Projecte Oliva, Maria Bertomeu, se ha mostrado "sorprendida", puesto que desconoce la existencia de esa denuncia. "Ni me ha notificado nada la Guardia Civil ni tampoco mi abogado", asegura. Respecto a las acusaciones, la edila niega que profiriera esas amenazas al hombre que habitaba en la finca y asegura que es todo "un sinsentido". "Es absolutamente falto", ha asegurado en respuesta a Levante-EMV.

Explica que no solo no ha amenazado ni tratado de intimidar al morador de la finca sino que "le ayudé", donándole ropa y con otras cuestiones.