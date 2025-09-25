La Pista de Atletismo Municipal Toni Herreros de Gandia estará lista en noviembre

Noviembre es el mes en el que debe estar acabada y reformada en su totalidad la Pista de Atletismo Municipal Toni Herreros de Gandia para que pueda ser utilizada por los usuarios. Si no se detienen los trabajos por la lluvia o debido a cualquier otra circunstancia, la instalación estará a punto en el plazo de mes y medio, poco más o menos. ¿Podría estar antes?. Pues sí, es posible, pero poco probable.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y representantes de los clubes usuarios han visitado esta semana las obras de remodelación integral del recinto.

Prieto ha destacado que la pista "se está renovando por completo con una inversión total de 1,5 millones de euros, de los cuales 300.000 proceden de una subvención del Consejo Superior de Deportes y el resto del presupuesto municipal".

Tal y como ha explicado, la actuación se desarrolla en dos fases. La primera, ya en marcha, ha permitido modernizar las seis torres de iluminación y las gradas. Ahora se trabaja en la mejora de la caseta de conserjería, el gimnasio, la zona de tecnificación, la accesibilidad, el sistema de riego, así como en la renovación de los espacios de jardinería y accesos. Además, la instalación contará con conexión wifi y nuevos servicios para deportistas y público.

Una imagen de la visita a la zona de vestuarios de la pista / Àlex Oltra

En cuanto a la segunda fase, el alcalde anunció que en breve comenzarán los trabajos de sustitución del tartán con una inversión cercana a los 900.000 euros.

"Con esta remodelación integral, Gandia contará con una de las mejores pistas de atletismo de España, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y equipada con las últimas tecnologías para acoger tanto a nuestros deportistas locales como a competiciones nacionales e internacionales", señala Prieto.

El alcalde incide en que esta intervención forma parte del Pla Resol, el programa municipal de mejora de infraestructuras deportivas, que ya suma más de 6,5 millones de euros de inversión con actuaciones como la renovación de las piscinas, el Pabellón Multiusos del Polideportivo Municipal o el césped del estadio Guillermo Olagüe.

Prieto adelanta, además, que el próximo año el plan continuará con nuevas actuaciones en el Fort Llopis y en los campos de fútbol de Roís de Corella. "Seguimos trabajando para mejorar nuestras instalaciones deportivas porque Gandia y nuestros deportistas lo merecen", concluye el alcalde.