Una semana del mejor billar a tres bandas de España en Gandia

El Gandia Billar Club, patrocinado por Chef Amadeo desde hace ocho años, cuenta con equipos de categoría nacional y autonómica que compiten todos los fines de semana. Pero el club tiene otra cara, otra vertiente, que es la organizativa.

La entidad es especialista en organizar campeonatos nacionales e internacionales y la semana que viene va a poder demostrarlo de nuevo con el Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas-XX Trofeu Ciutat de Gandia Chef Amadeo.

Se trata de una competición de ámbito nacional, que reunirá a los mejores especialistas del país. En total, 126 jugadores, seis de ellos del club local. La capital de la Safor será el escenario del mejor billar a tres bandas de España.

El Gran Prix arranca el lunes, 29 de septiembre, a las 16 horas y finalizará a las 14 horas del domingo, 5 de octubre, con la entrega de trofeos.

Todo el campeonato se jugará en la sede del Gandia Billar Club, en el nº 13 de la calle Miramar de la ciudad, que, por cierto, ya se queda pequeño para albergar tantas competiciones y de tanto nivel. Para el año que viene se espera poder estrenar un nuevo local en el polideportivo que el club tiene apalabrado con el ayuntamiento.