Tigres de Gandia peleará por el ascenso a la máxima categoría del béisbol español por cuarto año seguido
Los gandienses representan a la Comunitat Valenciana en la fase que se disputa en Cataluña del 2 al 5 de octubre
Salva Talens Carbó
El equipo Tigres de Gandia se prepara para una cita competitiva a la que ya está acostumbrado. Será, por cuarto año consecutivo, el representante de la Comunitat Valenciana en la fase de ascenso a División de Honor Nacional "Oro" como campeón de la Liga Nacional de Béisbol División de Honor "Plata" Grupo Este. La fase se disputa en Cataluña del 2 al 5 de octubre en Cataluña. Así pues, el conjunto de la Safor luchará por la única plaza que da acceso a la máxima categoría del béisbol español.
Este es el calendario completo de sus partidos:
Jueves, 2 de octubre: Tigres contra CB Viladecans a las 20:00 h en Viladecans.
Viernes, 3 de octubre: Tigres ante Dridma (Rivas Vaciamadrid) a las 11:00 h en Viladecans y Tigres vs La Isla (Valencia) a las 15:00 h en Gavà.
Sábado, 4 de octubre: Tigres frente a CBS Gavà a las 11:00 h en Gavà y Tigres vs CB Barcelona a las 15:00 , también en Gavà.
El campeón del torneo se definirá en la gran final del domingo, 5 de octubre, a las 11:00 h en la localidad de Viladecans.
