La 3ª jornada de la Copa Caixa Popular s'enceta al Trinquet de Bellreguard
El duel femení de saforenques entre Júlia de Tavernes i Patri de Beniflà encapçala el cartell
Vercher i Tonet guanyen el Memorial Salvador Pellicer davant Vicent, Brisca i Néstor
Salva Talens Carbó
La tercera jornada de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí arranca aquest diumenge, 28 de setembre, al Trinquet Municipal de Bellreguard amb la partida entre els líders, Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) contra Salelles II d'Oliva, Canari de Xeraco i Raúl (Ajuntament de Barxeta). Serà a les 18.30 hores.
Seguirà dimarts, día 30, quan juguen al Trinquet de Castelló de Rugat Vercher i Murcianet (Ajuntamentde la Llosa) davant Iván i Lorja (Ajuntament d'Ontinyent).
I acabarà dimecres, 1 d'octubre, al Trinquet de Guadassuar on serà el torn de Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) vs Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés).
Per una altra banda, també el Trinquet Municipal de Bellreguard acull aquest diumenge, 28 de setembre, el primer duel saforenc de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení.
L'equip d'Erika, Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d'Orba) s'enfronta al de Ana, Natalia i Patri de Beniflà (Ajuntament de Rafelbunyol. L'encontre està programat a les 17 hores.
El trio de Patri de Beniflà va guanyar en la primera jornada mentre que el de Júlia de Tavernes va caure derrotat.
Sense eixir del Trinquet de Bellreguard, cal destacar que aquest dijous, dia 25, s'ha disputat la jornada de raspall de festes del poble que es fa coincidir amb el Memorial Salvador Pellicer.
En la partida de promeses, Favarero i Terrades guanyen Ramón i Verdú per 25-15. En la d'elit professional, Vercher i Tonet IV s'adjudiquen el Memorial en derrotar Vicent, Brisca i Néstor en una gran partida, 25-20.
La parella se'n endú els 500 euros que hi havia de premi extra per als triomfadors de la confrontació.
