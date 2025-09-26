La apertura de dos nuevos negocios crea 60 empleos de golpe en Tavernes

La apertura de dos nuevos negocios en Tavernes de la Valldigna va a suponer un importante impulso para el empleo en la localidad. Como hace unas semanas publicó este periódico, la cadena internacional de hamburgueserías, McDonald’s, está llevando a cabo la construcción del que será su primer restaurante en la localidad. A través de las redes sociales ha lanzado un proceso para seleccionar a las 30 personas que conformarán su plantilla. La empresa ofrece contrato indefinido y pide como requisitos disponibilidad los fines de semana, trabajo en equipo y atención al cliente.

El otro establecimiento que está también preparando su apertura y ha puesto en marcha el procedimiento para conformar su plantilla es la marca de supermercados Hiperber, que abrirá una nueva tienda en la localidad en breve. Se instalará, en concreto, en el local que hasta octubre del año pasado ocupaba Mercadona, en la zona de los Sequers, antes de trasladarse a la nueva tienda.

En este caso, la firma pide como requisitos residencia «preferentemente» en Tavernes pero también en municipios de los alrededores, disponibilidad horaria y geográfica y tener «un carácter alegre, extrovertido, don de gentes y buena presencia». Respecto a la formación mínima se pide el graduado escolar o de secundaria. El plazo para inscribirse es hasta el próximo 7 de octubre.

El ayuntamiento se ha implicado directamente en la promoción de ambas ofertas, conscientes de la importancia de que alrededor de 60 vecinos y vecinas consigan un puesto de trabajo. De hecho, el anuncio de la oferta incluye el escudo municipal en ambos casos y la dirección a la que hay que enviar la solicitud es la del Agente de Desenvolupament Local (ADL), que será el departamento que se encargue de recopilar las candidaturas para enviarlas posteriormente a las empresas.

Según fuentes municipales, han sido las empresas las que han contactado con el consistorio para que impulse las ofertas. La selección, en todo caso, no la realiza la institución municipal, sino que son los departamentos de Recursos Humanos de ambas empresas las que, una vez valoradas las candidaturas, decidirán los perfiles que se sumarán a los proyectos.

La alcaldesa, Lara Romero, se ha felicitado por el incremento de los puestos de trabajo que va a suponer para la localidad. «Después de meses de gestiones vienen los resultados», ha asegurado. «Somos una ciudad llena de oportunidades y con un objetivo muy claro: transformar y modernizar nuestro municipio», ha escrito en su perfil de redes sociales.

Con la llegada de Hiperber, Tavernes incrementa la oferta de supermercados de gran consumo para sus vecinos y vecinas. La marca ilicitana, que cuenta con gran expansión sobre todo en Alicante, competirá con Mercadona y Mas y Mas, que llevan años consolidadas en el municipio, Consum, que abrió hace menos de un año y también creó un importante número de puestos de trabajo, y otras opciones de menor superficie como Charter (modelo de franquicia de Consum) o Unide.

En el caso de McDonald’s, se trata del primer restaurante perteneciente a una cadena internacional que abre en el municipio y también el único que habrá bajo el modelo de «comida rápida». Se implantará en el Parque Comercial La Vall de Tavernes donde está Consum y franquicias como Max Colchón, Guaw o Kik. Pepco también abrió pero ya ha cerrado esta tienda.