La "armada" saforense entra en liza en el Mundial de Atletismo Paralímpico

La capital de India, Nueva Delhi, acoge entre este sábado 27 de septiembre y el domingo 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países. El equipo español estará formado por 27 atletas con discapacidad (15 hombres y 12 mujeres) y cinco deportistas de apoyo.

Héctor Cabrera y Cintia Frasquet, de la Academia de Lanzadores del Club de Córrer el Garbí, y el velocista Joan Sirera, del CA Safor Teika, son los representantes "saforenses" en esta cita internacional.

También representan a España y, por tanto, forman parte de la delegación del Comité Paralímpico Español en esta competición, los entrenadores de Gandia del Club el Garbí, Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez.

Cintia Frasquet es debutante en un campeonato mundial. La joven del Grau de Gandia será la primera en competir. Lo hará en la categoría de discapacidad física F46 el sábado 27 en la final de la prueba de lanzamiento de jabalina y volverá al tartán el jueves, 2 de octubre, en la final de lanzamiento de peso.

Héctor Cabrera, por su parte, también es deficiente visual, pero en la categoría F13 y afronta la final de lanzamiento de jabalina el sábado, 4 de octubre.

Joan Sirera correrá los 100 metros lisos en la categoría para deficientes visuales T13. Competirá el lunes, 29 de septiembre, por la mañana, en la semifinal, y la final, en caso de pasar, será el martes 30 por la tarde.

Kim López, por su parte, no participará finalmente en el Mundial por una cuestión burocrática. Según explica el entrenador, Juanvi Escolano, "aquí no han tenido tiempo de revisar su documentación y se queda fuera. Hemos esperado hasta el final, pero no ha sido posible clasificarlo". López tenía que disputar la prueba de lanzamiento de peso este domingo.

Todos los eventos se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional.