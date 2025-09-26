Carta oberta a Carlos Mazón
"Soc home d’esquerres, progressista i defensor de les causes socials i de la meua llengua. Un «roget», com diria la gent més gran.
Enrique Escrivà Vicens
El passat mes de juliol vaig acudir al nou centre de salut d’Oliva, on aquell matí s’havia anunciat la seua visita (molt poques hores abans, perquè vosté, acovardit, no va fer pública la seua agenda fins a poques hores abans). Un centre que, per cert, continua tancat a hores d’ara, dos mesos després. La convocatòria me la va fer arribar un company músic. Allí ens vam ajuntar un grup de veïns, la majoria sense cap filiació política. La causa comuna era expressar la nostra indignació per la seua presència a Oliva, i vam protestar pacíficament per mostrar-li el nostre rebuig després del que vosté no va fer el 29 d’octubre de l’any passat i del qual encara no ha donat explicacions.
La meua sorpresa va ser que, hores després, el partit que vosté encara presideix va publicar un vídeo a les xarxes socials on apareixien la meua imatge, el meu nom i els càrrecs polítics que vaig ocupar fa molts anys. Supose que l’objectiu era desacreditar la manifestació: tot era una manipulació convertida en un escrache partidista. Ho vaig deixar passar.
El passat 23 de setembre, al debat de política general a les Corts, vosté va pronunciar el meu nom des de la trona del parlament, obstinat a donar-me una importància que no tinc.
Mire, Sr. Mazón: sí, soc Enrique Escrivà Vicens, i he sigut regidor del PSPV-PSOE durant dotze anys a l’Ajuntament d’Oliva. També vaig ser, dos anys, secretari comarcal del mateix partit a la Safor-Valldigna, i amb molta honra. Fa vint-i-dos anys que vaig abandonar la política activa i, poc després, vaig deixar de formar part del PSPV. Des d’aleshores, no he tornat a militar en cap altra formació política. Això sí, soc home d’esquerres, progressista i defensor de les causes socials i de la meua llengua. Un «roget», com diria la gent més gran.
I, si m’ho permet, li donaré un consell: diga-li al seu informador que, abans de facilitar-li informació sobre mi, s’assegure del que realment diu. Té vosté gent molt roïna al seu voltant.
Vaig anar a la concentració perquè, a més d’estar en desacord amb la seua forma d’actuar i amb el seu menyspreu cap a les víctimes, soc una persona afectada per la DANA (diga-li-ho al seu informador). El meu fill es trobava a la pedania valenciana de La Torre el dia de la riuada i va haver de refugiar-se a casa d’un amic, mentre veia com l’aigua s’ho emportava tot per davant, entre altres, un vehicle de la meua propietat, que va quedar greument afectat. Molt a prop seu, set persones van morir ofegades dins d’un pàrquing... I vosté, on estava aleshores, Sr. Mazón? De parranda?
Sap on estava jo? Li ho diré: a casa, mirant À Punt, veient la tragèdia, sense saber què fer ni on anar. Això sí, quan ja tot era un mar de fang, vaig rebre al mòbil l’alarma que ja no servia de res, sobretot per a 229 persones que ens han deixat per sempre. Per a molts milers de ciutadanes i ciutadans que tardaran molt a recuperar la seua felicitat, a tornar a tindre una vida normal, a no mirar al cel cada vegada que cauen quatre gotes.
No vaig anar a la concentració d’Oliva perquè em convocara cap partit polític. Vaig anar, i ho tornaria a fer, perquè ho considere un deure; repetisc, sense cap filiació política i com a ciutadà preocupat per les coses que passen al seu voltant; perquè els ciutadans de peu, a més de votar, també tenim el dret a manifestar la nostra opinió, perquè els qui no estem en política també pensem i parlem. Vosté no es mereix el càrrec que té i, encara més greu, està deshonrant el seu títol.
No espere cap resposta a esta carta. Per a què? Em diria vosté la veritat del que va fer la vesprada del 29 d’octubre?
I acabe. Deia el meu pare que totes les persones, pel fet de ser humans, tenim un valor que no hauríem de perdre mai. Un valor que ni s’atorga ni es perd. Sap de què parle? Li ho diré: la dignitat. Jo la conserve tota. I vosté?
