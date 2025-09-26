El Club de Rem Cia Gandia pone en valor el Reto Solidario 2025

Este pasado miércoles, 24 de septiembre, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, la Asociación Contra el Cáncer de Valencia ha entregado en su sede siete nuevas becas predoctorales a jóvenes investigadores.

Desde el Club de Rem Cia Gandia sienten el orgullo de anunciar que ha contribuido a esta iniciativa, ya que con el dinero recaudado en el Reto Solidario 2025 se ha ayudado a financiar la mitad de una beca

En este caso, la beca ha sido concedida a Ainoa Fayos Martí, joven investigadora de Castelló de Rugat que desarrolla su trabajo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Este apoyo es posible gracias a todas las personas que participaron en el reto y que con su esfuerzo y solidaridad han hecho tangible nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer.