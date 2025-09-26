El Club de Rem Cia Gandia pone en valor el Reto Solidario 2025
La entidad colabora en la financiación de una beca de investigación contra el cáncer
Salva Talens Carbó
Este pasado miércoles, 24 de septiembre, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, la Asociación Contra el Cáncer de Valencia ha entregado en su sede siete nuevas becas predoctorales a jóvenes investigadores.
Desde el Club de Rem Cia Gandia sienten el orgullo de anunciar que ha contribuido a esta iniciativa, ya que con el dinero recaudado en el Reto Solidario 2025 se ha ayudado a financiar la mitad de una beca
En este caso, la beca ha sido concedida a Ainoa Fayos Martí, joven investigadora de Castelló de Rugat que desarrolla su trabajo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe.
Este apoyo es posible gracias a todas las personas que participaron en el reto y que con su esfuerzo y solidaridad han hecho tangible nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer.
