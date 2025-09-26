Gandia es la capital nacional de la Semana Santa este fin de semana

Gandia es la sede del XXXVI Encuentro Nacional de Hermandades de Semana Santa durante este fin de semana. Este viernes se ha celebrado el acto inaugural con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó; el presidente de la Junta Mayor de Hermandades de Gandia, Emili Ripoll; la Madrina de la Semana Santa de Gandia, Paula Cavanilles; y el concejal de Semana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, entre otros.

Prieto ha dado la bienvenida en el acto celebrado en el Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. "Los gandienses estamos de enhorabuena. Gandia es ciudad desde hace 770 años. Y desde el momento de su fundación ha sido punto de encuentro y cruce de caminos. Por eso es un hito acoger con entusiasmo alrededor de 500 visitantes llegados de diversas partes del país. Gandia no solo es anfitriona de un acontecimiento que regresa aquí, treinta años después. Estos días reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de la Semana Santa, con las tradiciones y con la identidad”.

Asimismo, ha invitado a los asistentes a disfrutar de toda la programación, especialmente, la Visitatio Sepulchri, un drama lírico-litúrgico de raigambre medieval que "merece ser declarado Bien de Interés Cultural".

El alcalde de Gandia, durante su intervención / Natxo Francés

Por su parte, el presidente de la Diputació, ha ensalzado la Semana Santa como "uno de los grandes patrimonios vivos de España. Lo es por la fe que la inspira, pero también por su capacidad de transformar a las ciudades donde se celebra, de generar cultura, economía y vínculos que fortalecen a la sociedad".

Vicent Mompó ha destacado la importancia de la Semana Santa como motor cultural, económico y social. En estas tradiciones reside la autenticidad de nuestros pueblos, la riqueza cultural de nuestras ciudades y la fuerza de toda una provincia que se reconoce orgullosa en sus raíces".

El arzobispo de València y el presidente de la Diputació / Diputació de València

El presidente de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, Emili Ripoll, por su parte, ha agradecido la labor de las instituciones y entidades colaboradoras que han hecho posible este Encuentro, destacando que coincide con dos fechas importantes: el 70 aniversario de la Junta Mayor, y los 30 años del primer Encuentro que se celebró en Gandia. Ripoll ha remarcado la importancia de la unidad a la hora de impulsar este acontecimiento, el cual deviene en "una oportunidad para Gandia a la hora de mostrar nuestra riqueza cofrade".

Tras los parlamentos, han tenido lugar dos ponencias. Una, a cargo Joan Sapena, doctor en Ciencias Económicas, sobre el Impacto de la Semana Santa en la vida cultural, económica y turística de la ciudad. Y la otra, de la mano de Ximo Company, doctor en Historia del Arte, sobre Patrimonio, arte y museología.

Una de las actuaciones del jueves / Natxo Francés

El arranque del Encuentro Nacional ya comenzó el jueves con un concierto de música cofrade en el Teatre Serrano, con bailes a cargo del grupo de danzas de Daimús y con una recepción a los visitantes en el Palau Ducal.

Durante todo el fin de semana se sucederán las actividades con protagonismo especial para las hermandades y los cofrades locales y de fuera.