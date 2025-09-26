Oliva sigue poniendo en orden su urbanismo

El pleno del Ayuntamiento de Oliva ha aprobado en el pleno de este jueves la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar como suelo urbano industrial dos parcelas situadas en el camino de l’Aigua Blanca, actualmente calificadas como suelo no urbanizable común.

La propuesta, impulsada por el concejal de Urbanismo, Joan Mata, permitirá regularizar urbanísticamente el terreno colindante al área donde se encuentra la factoría hortofrutícola de la empresa Cañamás Hermanos. Se trata de dos superficies reducidas —9.185 m² en el ámbito norte y 2.890 m² en el sur— que quedaron fuera del perímetro industrial definido por el PGOU de 1982.

«Es una reclassificación de escasa entidad en cuanto a metros cuadrados e impacto, pero necesaria para ajustar la realidad urbanística existente y dar solución a una situación que arrastrábamos desde hace años», señaló Mata. Según el edil, la actuación se suma a la tramitación del PIES de Nudisco, lo que permitirá «regularizar una importante bolsa de suelo industrial en el municipio».

La modificación del PGOU tiene carácter estructural y ha requerido una Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de la Generalitat. La aprobación definitiva corresponderá a la Conselleria de Urbanismo. Por ahora, se ha dado el visto bueno inicial y se abre un plazo de participación pública de 45 días hábiles, contados desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Durante este periodo, la documentación podrá consultarse tanto en el DOGV como presencialmente en el Área de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente del consistorio, ubicado en el edificio del Antic Hort de Palau, en horario de 9 a 14 horas.

El concejal Mata ha destacado que la medida «aportará seguridad jurídica, ajustará el planeamiento a la realidad física consolidada desde hace décadas y permitirá mejorar paisajísticamente y medioambientalmente la zona». Asimismo, agradeció el trabajo del equipo técnico y jurídico municipal en la tramitación.

Por su parte, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha subrayado que la prioridad del gobierno local es «ordenar y resolver problemas de fondo». «Nos habíamos marcado este objetivo y, poco a poco, con mucho esfuerzo, lo vamos consiguiendo. Queda mucho por hacer y seguiremos con la misma determinación», ha asegurado.