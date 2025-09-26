Proinbeni Gandia: Un brindis en la Copa de España por los más de 450 abonados y abonadas

Proinbeni puede seguir haciendo historia como debutante en la Copa de España. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia juega en Albacete (sábado, 27 de septiembre a las 19 horas) con la clasificación para la segunda fase del torneo en el punto de mira.

Después de triunfar en las dos primeras jornadas, lógicamente le vale ganar, y, aunque pierda, pasará a las eliminatorias a no ser que pierde de 50 o más puntos ante un rival que sí se juega mucho más porque suma una victoria y una derrota en los dos partidos previos.

Proinbeni llegará a la capital manchega con la tranquilidad del 2-0 junto a otros siete equipos de los 28 de Segunda FEB que compiten en la primera fase de la Copa y en la que hay en juego 15 billetes para la disputa de las eliminatorias por el título a partir del próximo mes de octubre. Una ronda de 1/16 de final en la que entrarán ya en juego los equipos de Primera FEB.

Pero, a pesar de lo expuesto, el cuerpo técnico de Proinbeni sigue firme en sus planteamientos y no cambia su discurso. "El partido de Albacete es el cuarto de nuestra pretemporada. Es verdad que nos hemos encontrado con esta situación de ser líderes de la Copa con dos victorias y es mejor empezar bien que hacerlo al revés, pero... seguimos con nuestra hoja de ruta".

Son palabras del segundo entrenador, Manu Herrera, quien añade al respecto que "evidentemente, vamos a salir a ganar, como siempre lo hacemos, y como lo hubiéramos hecho de haber perdido los dos primeros partidos. Tenemos claro que de nada nos vale hacerlo bien en la Copa si luego en la Liga somos un desastre porque nadie se acordará de hasta dónde hemos llegado en este torneo".

Es más, insiste Herrera, "prefiero perder en Albacete e incluso no pasar de ronda, si luego ganamos el primer partido de Liga ante el CB Getafe". Por cierto, se ha cambiado la hora del partido del día 4 de octubre en Gandia, que pasa a ser a las 17.45 horas a petición del club madrileño.

El conjunto profesional de Units pel Bàsquet Gandia afronta el compromiso de Albacete en una semana en la que la entidad ha anunciado que ya supera los 450 abonados y abonadas para esta temporada. Bueno sería que el equipo hiciera un brindis por todos ellos y ellas con un nuevo éxito en la Copa.

Para el choque de este sábado es duda Juanmi Molina por una lesión en su muñeca derecha. Es fácil que, aunque esté para jugar, no lo haga para reservarlo de cara a la Liga.