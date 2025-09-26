Sanidad deja sin médico Rafelcofer durante parte del verano

El alcalde de Rafelcofer, Josep Monserrat, ha denunciado el malestar generalizado que hay en el municipio por la carencia de de atención sanitaria, así como la imposibilidad de pedir cita previa durante el periodo estival, un asunto al que la Conselleria de Sanidad no ha dado solución. Para Monserrat, el departamento que dirige Marciano Gómez "no ha tenido en cuenta el bienestar de la gente más mayor de Rafelcofer y ha dificultado gravemente su día a día durante el verano al obligar a su desplazamiento y retrasar su atención por parte de los médicos de atención primaria”.

Según denunciaba Compromís en una moción presentada en el último pleno, a la que se adhirieron los socialistas, durante las vacaciones de los médicos, el vecindario de Rafelcofer ha estado "en una situación insólita en el centro de salud" por decisión de la Consellería de Sanidad y del Departamento de Salud de Gandia. "Como no se están supliendo las vacaciones, la atención sanitaria en el municipio se ha visto gravemente afectada".

Un momento del pleno celebrado en Rafelcofer / Levante-EMV

“Sufrimos una serie de consecuencias que perjudican el estado de bienestar de nuestra población. La primera de esta es que no hemos tenido atención médica en nuestro municipio gran parte del verano, teniendo que desplazarse a l'Alqueria de la Comtessa, y a la inversa, cuando l'Alquería no tiene personal acude en Rafelcofer", denuncian las dos formaciones. Estos hechos provocan la segunda consecuencia: que en la web de gestión de citas no se pueden dar consultas y se tienen que solicitar diariamente a través del teléfono o personalmente en el reducido tiempo de gestión administrativa del que disponen en esta localidad. "Cuando no hay servicio de administración, la población lo tiene que solicitar a través del centro médico de Bellreguard, las líneas telefónicas del cual a menudo están saturadas".

Además, el hecho de atender dos consultorios en un día está provocando retraso y dificultades de forma generalizada a la hora de programar una cita médica, explican desde el consistorio coferer. «La gestión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de las vacaciones del personal médico, ha saturado el sistema de salud pública, imposibilitando y dificultando la atención de la población", indican. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Rafelcofer "queremos que se nos escuche y esta situación no se repita en nuevos periodos vacacionales. Como representantes de la ciudadanía, no podemos permanecer impasibles ante esta gestión".

La moción se aprobó por unanimidad (el PP no asistió al pleno), pidiendo también que se vuelva a flexibilizar la gestión de las citas y que en futuras ocasiones el Departamento de Gandia avise a la concejalía de salud y en la población en general de los cambios en la atención primaria para no volver a sufrir la desinformación que el servicio está generando.