Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto

Una trabajadora municipal de Oliva lleva un año sin ir a trabajar pese a que está percibiendo su nómina. Así lo ha destapado el concejal del PSPV en esta ciudad, Kino Calafat, en el pleno celebrado la tarde noche de este jueves. El edil ha explicado, durante el turno de ruegos y preguntas, que esta persona que pertenece a la plantilla de limpiadoras, estuvo de baja por enfermedad durante un tiempo pero el Tribunal Médico, órgano que se encarga de evaluar si un trabajador ya puede reincorporarse a su puesto una vez transcurrido esos meses de de incapacidad porque está recuperado, dio luz verde para que pudiera regresar a su empleo.

Según contó Calafat, la mujer no ha llegado a reincoporarse pero sí que empezó a cobrar de nuevo su nómina, algo que ha estado haciendo todo este tiempo. Cuando el Tribunal Médico considera que un trabajador está bien para poder volver a su trabajo, automáticamente se desactiva la prestación por baja laboral y se activa la nómina.

En el ayuntamiento, sin embargo, nadie se ha dado cuenta en estos meses de que esta trabajadora estaba percibiendo su salario pese a que no se encontraba desarrollando su labor. El asunto es más extraño todavía, puesto que el consistorio sí que habia contratado a otra persona para que la sustituyera, por lo que se entiende que alguien debía conocer que la mujer no estaba ejerciendo su labor.

El concejal de Recursos Humanos, Joan Mascarell, reconocía durante la propia sesión plenaria que también se acababa de enterar. De hecho, dijo que "se me ha quedado la misma cara de tonto que a usted", en respuesta a la denuncia realizada por el edil socialista.

Este viernes, en conversación con este periódico ha asegurado que desde el Gobierno local van a abrir una investigación para tratar de esclarecer cómo es posible que nadie, en ningún escalafón, se haya dado cuenta de esta situación.