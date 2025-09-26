Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los tres clubes de la Safor de Primera FFCV juegan como locales la 3ª jornada

CF Simat vs UE la Mancomunitat, CE la Font vs CF Llutxent y CF Gandia vs SD Sueca son los emparejamientos

Once titular del CF Simat en su último partido

Once titular del CF Simat en su último partido / CF Simat

Salva Talens Carbó

Gandia

Los tres clubes de fútbol de la Safor que militan en Primera FFCV llegan a la tercera jornada del campeonato y vuelven a jugar como locales, como ya hicieron en la primera fecha. Además, los tres vuelven a coincidir en domingo, en este caso 28 de septiembre.

El CF Simat abre la tarde a las cinco y media con su partido ante la UE La Mancomunitat-Ovocity (Catadau). Los de la Valldigna han sumado 1 punto de 6 posibles en los dos primeros partidos merced a un empate. El rival es colista sin puntuar.

El CE Font y el CF Llutxent se ven las caras en el Municipal La Plana a partir de las 18 horas. Los fonteros suman un triunfo y una derrota hasta la fecha. Los de la Vall d'Albaida figuran con 4 puntos en la tabla.

El CF Gandia también tiene programado su encuentro ante la SD Sueca el domingo a las seis de la tarde en el Estadio Guillermo Olagüe. Los blanquiazules son colíderes del grupo III de la categoría, tras saldar con éxito sus dos primeros compromisos. El cuadro suecano tiene 1 punto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents