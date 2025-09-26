La UE Tavernes espera prolongar su racha ante lo inédito

A las 15 horas (horario poco habitual) de este sábado, 27 de septiembre, juega la UE Tavernes otro choque inédito en su historia como lo han sido los dos primeros de la Lliga Comunitat en l'Alcora y frente a la UE Ripollés de Castelló.

El rival de los "rogets" en la 3ª jornada del campeonato es el CF. At. Quart de les Valls "A" en un partido que se juega en el Complejo Deportivo Mas Camarena de Bétera. El cuadro vallero defiende su liderazgo ante un contrincante que suma un triunfo y una derrota.

Dice el técnico, Edu Palomares "Tomaca" que "encaramos este envite con muchas ganas y convencidos de nuestras posibilidades", pero advierte que "en esta categoría nadie te regala nada, por lo que hay que actuar con intensidad y mucha concentración".

El equipo tendrá las bajas sensibles de Joan y Moreno, la duda de Jordi Meló y se reincorpora Vicent Blasco después de su ausencia.

Un desplazamiento de 155 km de ida y vuelta con la moral a tope porque las sensaciones hasta la fecha han sido buenas, los resultados también y se quiere continuar con la racha positiva.

Por otro lado, la presentación de todos los equipos de la UE Tavernes se ha programado finamente para el el próximo 8 de octubre a las 18,00 horas en el Municipal según ha comunicado el presidente Toni Hernández.