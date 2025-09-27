El arzobispo Benavent llama en Gandia «mantener la fe» para evitar la secularización de la Semana Santa

El Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha inaugurado este viernes, el 36º Encuentro Nacional de Cofradías que está reuniendo en Gandia a cofrades y representantes de diversas Hermandades de toda España con el objetivo de reflexionar sobre el presente de las cofradías. Lo ha hecho con un llamamiento a no perder el foco de lo que supone realmente la Semana Santa para las personas creyentes. «La fe de Jesucristo es la misma», y, precisamente, «esas tradiciones nacen de la fe que es lo que da sentido», ha dicho.

Es por ello que durante su intervención durante el acto inaugural del encuentro, que ha tenido lugar en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV, en el Grau, Benavent ha invitado a los presentes, en su mayoría gestores de entidades de la Semana Santa de toda España, a «no perder de vista este horizonte» puesto que, de lo contrario, «podemos entrar en un proceso de secularización interna de la Semana Santa». El arzobispo ha apuntado que ese es «uno de los principales riesgos» a los que se enfrenta esta expresión.

Así, ha recordado que, «nuestra misión es transmitir la fe, acercar la celebración de la Semana Santa al culto» y «conservar las tradiciones, ser expresión de una cultura para inculturizar el Evangelio y acercar el Evangelio a todos, sobre todo en un contexto social de secularización», ha indicado.

Benavent, quien ha destacado que la de Gandia fue una de las primeras celebraciones de Semana Santa de España, ha participado en este acto de apertura junto al alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el presidente de la JuntaMayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, Emili Ripoll. También ha estado presente la madrina de 2026, PaulaCabanilles.

Prieto ha recordado que «los gandienses estamos de enhorabuena. Gandia es ciudad desde hace 770 años. Y desde el momento de su fundación ha sido punto de encuentro y cruce de caminos. Por eso es un hito acoger con entusiasmo alrededor de 500 visitantes llegados de diversas partes del país. Gandia no solo es anfitriona de un acontecimiento que regresa aquí, treinta años después. Estos días reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de la Semana Santa, con las tradiciones y con la identidad».

Por su parte, el presidente de la Diputación, ha ensalzado la Semana Santa como «uno de los grandes patrimonios vivos de España. Lo es por la fe que la inspira, pero también por su capacidad de transformar a las ciudades donde se celebra, de generar cultura, economía y vínculos que fortalecen a la sociedad». A su vez, ha destacado la importancia de la Semana Santa como motor cultural, económico y social».

Uno de los actos más destacados es la Visitatio Sepulchri que se celebra hoy a las 13 horas en la Escola Pia y el desfile de bandas, previsto para las 19 horas. El alcalde, José Manuel Prieto, el arzobispo, Enrique Benavent, o el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, son algunas de las autoridades que participan en estas jornadas.