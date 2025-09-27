El Campus de Gandia radiografía los bulos de la DANA

Si no había bastante con atender la urgencia de lo que acababa de ocurrir aquel 29 de octubre, mientras cientos de personas trabajaban sin descanso para ayudar a los miles de damnificados que lo perdieron absolutamente todo, los servicios que gestionaban la emergencia también tuvieron que dedicar tiempo a desmentir o aclarar la ingente cantidad de noticias y datos falsos que surgieron con motivo de este sucesos y que empezaron a correr como la pólvora en los días posteriores a la barrancada.

Germán Llorca Abad, profesor e investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) se acercó a ese fenómeno y, junto a Alberto E. López, de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), ha llevado a cabo un estudio exhaustivo sobre un fenómeno que causó aún más dolor social al que ya de por sí había originado una DANA que segó 229 vidas. Una de las principales conclusiones del trabajo es que esta desinformación condicionó la percepción pública de la tragedia y «dificultó la respuesta institucional».

Los autores analizaron, para la investigación, un total de 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 en los diarios nacionales y locales con más audiencia. En ese trabajo lograron identificar 192 bulos que, según apuntan, circularon durante el período crítico de la catástrofe.

Uno de los datos más relevantes es que tres de cada cuatro de las noticias falsas analizadas se fabricaron «intencionadamente» y tenían el objetivo de engañar a los lectores y, por tanto, confundir respecto a lo que realmente ocurrió durante esas jornadas y la respuesta de los servicios de emergencias.

El bulo más extendido fue el de que en el parking del centro comercial Bonaire de Aldaia había «cientos de fallecidos» que se habían ahogado al acudir a sacar su vehículo y se vieron sorprendidos por la avenida del agua. Posteriormente, cuando los servicios de rescate pudieron acceder no hallaron ningún cuerpo. Esa información no acalló los bulos, que cambiaron su versión para asegurar que se estaban falseando los datos. «Esta desinformación fue impulsada por influencers y personajes mediáticos, y tuvo un gran eco en plataformas como Instagram o TikTok», señgún señalan los autores de la investigación. También proliferaron narrativas conspirativas que culpaban al Gobierno de destruir presas «construidas por el franquismo», o que acusaban a la AEMET de ocultar información sobre las lluvias.

El estudio también evidencia qué tipo de plataformas son las que favorecen la proliferación de estos mensajes procedentes de fuentes no oficiales ni contrastadas. Así, el análisis revela que el 75% se difundieron por redes sociales como X, Instagram o WhatsApp. «La mayoría de los contenidos tenían una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones», señala Germán Llorca.

Uno de los aspectos más preocupantes del resultado del análisis de los bulos es que, en algunos casos estas falsedades salieron de periodistas o colaboraciones en programas de televisión. En ese sentido, apuntan que el 28% de los bulos se originaron o difundieron desde entornos periodísticos profesionales, una cuestión que, señalan los investigadores, «plantea serias dudas sobre los filtros editoriales en contextos de crisis». Los autores destacan, eso sí, el papel de algunos medios «que sí contribuyeron a desmentir falsedades».

Diagonalismo

Uno de las técnicas que comparte el fenómeno de la desinformación en el caso de la DANA es, según apuntan los investigadores, el «diagonalismo». Consiste en tomar discursos típicos de la extrema derecha sumados a mensajes tradicionales de la izquierda como la crítica al poder institucional o a las élites. «El objetivo es conectar con el malestar ciudadano desde múltiples ángulos ideológicos y aprovechar la incertidumbre para reforzar narrativas de desconfianza», señalan los investigadores.

Además de este estudio, Germán Llorca ha publicado el libro «Bulos y barro: cómo la DANA ejemplifica el problema de los desórdenes informativos» que presentará el 30 de octubre, a las 12:30 horas, en la Sala de Conferencias del Campus de Gandia.n