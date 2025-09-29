El cementerio de Rafelfocer pasa a ser municipal tras año y medio de negociación con la iglesia

Cada vez son menos las parroquias que gestionan cementerios en la comarca de la Safor. En los últimos años, la iglesia ha ido transfiriendo estas instalaciones a los ayuntamientos consciente de que es la mejor manera de mantenerlos y ampliarlos, en tanto que, en muchas ocasiones, el dinero que se recibe por la venta de los nichos ya no da para cubrir esos gastos.

Rafelcofer ha sido el último municipio en cerrar un acuerdo de este tipo. El pleno celebrado la pasada semana aprobaba por unanimidad la cesión del actual cementerio parroquial al consistorio. Según ha confirmado a este periódico el alcalde, Josep Monserrat, en estos momentos solo falta plasmar esa operación en un papel oficial ante notario.

No ha sido un trabajo fácil, puesto que el alcalde llevaba más de un año y medio de negociaciones con la Iglesia para tratar de cerrar los flecos de un traspaso que busca mejorar el espacio donde los vecinos y las vecinas de Rafelcofer acuden a recordar a sus seres queridos fallecidos.

Este trámite, como ha ocurrido en el resto que se han llevado a cabo en la comarca de la Safor, no comporta, como es lógico, ningún cambio para las familias que tienen allí enterrados a sus allegados.

Una vez tome posesión, el ayuntamiento llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento, así como la sustitución de algunos elementos como las fuentes. A largo plazo, ha indicado Monserrat, está proyectada la construcción de columbarios para que descansen los restos de aquellos fallecidos que opten por la incineración.

El primer edil ha asegurado que actualmente quedan pocos nichos libres pero no es una situación preocupante en tanto que prácticamente todas las familias de la localidad tienen sus nichos ya adquiridos.

No existe capacidad para ampliar el actual recinto, por lo que ahora que la gestión está en manos del consistorio lo que plantea el alcalde es una «reestructuración» de los actuales nichos en uso.

Los técnicos municipales llevarán a cabo un estudio minucioso sobre la propiedad de cada una de las casetas y el uso que tengan actualmente. Aquellas en las que no quede ningún familiar vivo que pueda seguir ostentando la titularidad de alguna de ellas serán reutilizadas. Se retirarán los restos y se colocarán en el osario.

Con esta cesión, los dos únicos cementerios que actualmente quedan de carácter parroquial en la comarca de la Safor son los de Palma de Gandia, donde no parece que esa situación vaya a cambiar a medio plazo, y la Font d’en Carròs. En este caso, lo que han hecho la iglesia y el ayuntamiento es crear una gestión mixta.

Si bien el actual camposanto seguirá siendo parroquial y gestionado por la iglesia, la ampliación prevista ante la necesidad de construir nuevo nichos, se ejecutará en una parcela municipal por parte del propio consistorio. Así, ese nuevo espacio sí que será gestionado por el ayuntamiento.

Otro de los cementerios que está a punto de cambiar de manos es el de Benipeixcar de Gandia, donde está todo acordado y solo falta la firma con el arzobispado.

En los últimos años, los ayuntamientos de Almoines y Miramar han llegado a acuerdos con sus respectivas parroquias para cambiar la titularidad de los cementerios en los que durante años se ha enterrado a sus vecinos y vecinas.