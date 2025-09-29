El CF Gandia vuelve a golear y se queda solo al frente de la Liga en Primera FFCV
El CF Simat hace historia con su primer triunfo en esta categoría y el CE la Font cae de nuevo en casa
Salva Talens Carbó
Victoria contundente y trabajada de un CF Gandia que compite, juega y hace disfrutar a la afición. El equipo de la Safor gana 4-0 a la SD Sueca y se queda líder en solitario e invicto con 9 puntos en los tres partidos disputados. Jorge Benítez, Álvaro, Adrián Salom y Omar son los goleadores del cuadro que dirige Alberto Gregori.
En la misma categoría, el CF Simat logra un triunfo histórico, ya que suma su primera victoria en una categoría en la que nunca había competido. Los de José Jaime derrotan por 2-1 a la UE La Mancomunitat-Ovocity A (Catadau) en el encuentro de la tercera fecha del campeonato.
Por su parte, el CE la Font d'en Carròs cae nuevamente en casa, en esta ocasión por 0-1 frente al CF Llutxent.
