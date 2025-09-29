El Chef Amadeo Gandia salda el fin de semana con triunfo, un empate y dos derrotas

El fin de semana competitivo no fue demasiado brillante para los equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club, que afrontaron compromisos en la Liga Nacional y en la Liga Autonómica con resultados variados, pero siempre con el denominador común del esfuerzo y la pasión por competir.

En 1ª Nacional, el equipo de la Safor cae por 8-0 en Valencia ante uno de los grandes favoritos de la competición. El marcador final no refleja del todo la pelea que se vivió en la mesa con encuentros disputados, tensión en cada carambola y entrega total de los gandienses hasta el último suspiro.

En División de Honor Autonómica, el Chef Amadeo empata 4-4 frente al Valencia en un duelo marcado por el material exigente y partidas complicadas. El equilibrio fue absoluto: cada choque pudo caer de un lado u otro, pero el conjunto gandiense sacó carácter y se llevó un punto importante a domicilio. Un resultado que mantiene la confianza del grupo en el camino correcto.

En 2ª Autonómica, el Chef Amadeo Gandia A suma una victoria con autoridad (6-2) frente al Puçol. El equipo mostró solidez y confianza en cada enfrentamiento, consolidando una dinámica ascendente que le permite seguir escalando posiciones en la clasificación.

En la misma categoría, el Chef Amadeo Gandia B sufre una derrota por 6-2 en su visita al Alzira. A pesar del resultado, el equipo más joven del club continúa acumulando experiencia en cada jornada.